“Seas como seas y estés donde estés, ¡vamos a por ti!”, así reza el lema de la campaña de abonados del Unicaja, por el que se tiene como objetivo poblar más el Carpena esta temporada. Con ello se busca atraer a aquellas personas que hayan abandonado el club de forma transitoria, tanto a aquellos que sigan al equipo como a los que no. Pero no se olvidan de los abonados y, para premiarlos, no subirán el precio de los abonos que se tuvieran en posesión la pasada campaña. La renovación será automática y la cantidad a abonar podrá ser financiada en 12 meses cómodamente, de julio de 2019 a julio de 2020.

Solo habrá una excepción: subirán seis euros los abonos colectivos y los ‘single’. Excepto esta nimia salvedad, es posible que los abonados no solo mantengan el precio del año anterior, sino que lo bajen también si asistieron a todos los partidos celebrados en el Carpena la pasada temporada. En este caso, su precio se reducirá en un 5%. Además, el club sorteará 10 abonos entre las personas que pertenezcan a esta categoría. Los abonados no solo contarán con esta ventaja, sino que podrán adquirir hasta un total de 16 entradas para acompañantes a precio reducido, disfrutarán de un 10% en la tienda oficial del club en la línea de ropa de temporada y regalos promocionales. Por último, gozarán de ofertas y descuentos en las entidades patrocinadoras del club.

Para los nuevos abonados, el más barato en categoría de adulto podrá ser adquirido por 135 euros en la zona de canasta superior o superior central, donde los abonos no van numerados. La horquilla de precios baila hasta los 594 euros, en tribuna. En la categoría joven (hasta los 30 años), el más barato costará 95 euros y el más caro, 416; mientras en la infantil (hasta los 14 años) disminuye a 70 euros el abono más accesible y el más caro a 297 euros –en las mismas zonas anteriormente nombradas–. Estos precios incluyen la entrada a todos los partidos de fase regular de las dos competiciones, y los posibles partidos del Top 16 y eliminatorias de Eurocup o play off de Liga Endesa.

Con el fin de alentar al mayor número de personas a unirse a la familia verde, el club lanzó un video promocional en un tono cómico, donde aparecían Alberto Díaz, Jaime Fernández y Carlos Suárez como actores principales. En el mismo, Alberto Díaz , a pie de chiringuito, convencerá a dos aficionados un poco desencantados, Jaime Fernández se marcará un rap para atraer a los chicos más jóvenes y Carlos Suárez visita una clase de spinning para pedir una oportunidad a los que aún no han estado en el Carpena. Con Tomás García, Salvi Pérez y las actrices Virgina Muñoz y Virginia DeMorata.

En la misma línea, La Térmica acogió desde las 20:00 horas la fiesta de presentación de abonos. Allí se citaron abonados, jugadores y abonados potenciales que quisieran animarse a serlo. Además, si así se decidiesen, adquirirían sus nuevos abonos con un 10% de descuento. Junto a la presencia de jugadores que participaron en el spot, Suárez, Jaime y Alberto, también estuvieron Rubén Guerrero y el recién aterrizado, Aleksa Avramovic. La quedada discurrió en un tono festivo con música y monólogos, de mano del humorista Tomás García, y con la pretensión de que el número de cajistas ascienda la próxima campaña. También actuaron la Free Soul Band y DJ Tormento.