Suárez entra en dinámica

Poco a poco, despacito que tengo prisa, Carlos Suárez se integra con sus compañeros. Este lunes hizo parte de la sesión, como estaba previsto, para empezar a coger el tono y sensaciones. Físicamente no ha parado de trabajar, pero la exigencia no es la misma en un entrenamiento, no digamos en un partido.

La idea, ya se ha escrito con anterioridad, es minimizar riesgo tras la recaída de esa rotura en el gemelo que tuvo a mediados de enero. Esa fase de la recuperación ya ha sido sobrepasada esta vez, se está en un estado más avanzado para volver y las sensaciones son mejores, como el propio jugador se ha encargado de relatar a través de las redes sociales.

La ausencia de riesgo total no existe una vez se compite al máximo nivel. Es más probable que eche un cable Suárez si el equipo juega en el fin de semana que este jueves ante el Iberostar Tenerife. Ha hecho un buen remiendo Dani Díez con minutos en esa posición, pero es inevitable acordarse del capitán en diversos momentos del juego.

Suárez se desplazará a Madrid como también lo hará Alberto Díaz, lesionado de más duración. Su regreso va para más largo, hasta mediado de marzo no se cumple el plazo más optimista de recuperación.