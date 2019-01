Ronny Turiaf, el modelo de Mathias Lessort

Mathias Lessort admite en una entrevista concedida a los medios del Unicaja que tiene un modelo como referencia: Ronny Turiaf. El excéntrico pívot francés, que se formó en Gonzaga (como Domas Sabonis y Wiltjer) y que tuvo una dilatada carrera de más de 10 años en la NBA (Lakers, Warriors, Knicks, Wizards, Heat, Clippers y Timberwolves), es natural también de Martinica, como Lessort.

“El jugador que más me inspiró fue Turiaf, el único jugador de mi isla que logró jugar en la NBA, era la principal referencia que tenía en la isla, le seguía mucho”, afirmaba Lessort, que razonaba que “soy de Martinica, que está más cerca de Estados Unidos, que de Francia. Pero hablamos francés, tenemos presidente y pasaporte francés. Me encanta mi isla, crecí allí y toda mi familia está allí. No hay una gran cultura de baloncesto en Martinica, empecé a jugar por mis hermanos”.

“Puedo mejorar mi juego al poste bajo, también mi tiro fuera de la pintura y después ver si puedo tirar triples”, señalaba Lessort sobre sus campos de mejora. Y es que el francés piensa en hacerse más completo con el reto de ir ala NBA. Los Sixers tienen sus derechos desde que le escogieran en el draft de 2017.

“Ahora tengo un rol en el equipo y trato de llevarlo a cabo, pero si puedo mejorar esas cosas me ayudarán mucho. El equipo está muy bien, hay buen ambiente. Los compañeros son geniales, nos llevamos bien dentro y fuera de la cancha y hay que seguir en esta buena dinámica. Veremos al final de la temporada, intentaremos conseguir algún título”, vaticinaba el francés, que hizo un partido sólido en Valencia, con un doble doble.