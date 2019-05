Dani Díez mete una canasta desde el banquillo rodeado de compañeros mientras acaba el Media Day del Unicaja previo al inicio del play off. Gritos y júbilo, nueve jugadores botando y riendo de alegría como niños antes de la sesión de trabajo. Los que aún hablan con los medios sonríen, Rubén Guerrero, el nuevo, mira la escena divertido. Hay buen rollo en el vestuario del Unicaja antes de las eliminatorias por el título. Y hay hambre de baloncesto, la temporada no se le ha quedado larga, varios hombres importantes se quedaron tiempo en el dique seco y no hay aparente falta de energía.

"Desde fuera pudo parecer que se perdió la química, pero nunca existió esa sensación dentro. En los peores momentos hemos estado siempre unidos, juntos", dice Mathias Lessort, de apariencia algo díscola pero que deja reflexiones interesantes cuando se dialoga con él. Es uno de los jugadores importantes en esta eliminatoria ante el Valencia Basket. Una reflexión común es que se empieza de cero. "Como una nueva temporada", asegura Brian Roberts, de perfil bajo tras el regreso de Alberto Díaz y Jaime Fernández, pero presto para la batalla. Su experiencia será necesaria.

Se relativiza ese partido perdido por 40 puntos ante el Valencia hace poco más de un mes. Casimiro habló de "humillación" hace pocos días, pero no se quiere cegar la plantilla con venganza. Hay que canalizar esa energía en buen baloncesto. Se trata de ganar y extender una temporada que empezó ilusionante, justo en un partido contra el Valencia Basket en el Carpena. Hubo feeling inmediato, duró tres meses. Pero se resquebrajó. Con paciencia, se han intentado recomponer piezas y se atisba una versión competitiva antes de las eliminatorias del Unicaja. Cinco victorias en seis partidos es una buena carta de presentación.

¿Bastante para competir con Valencia? El equipo taronja no ha bajado el pistón tras ganar la Eurocup y sacar el billete para la Euroliga. Realmente, el estómago lo tiene lleno con ello, pero no ha dado síntomas de flaqueza. Sus victorias en las últimas semanas en el Palau y ante el Baskonia lo demuestran. Llegados a este punto de temporada, el aspecto físico es importante (Salin es duda en el Unicaja, Matt Thomas en los valencianos). Pero también el psicológico, el hambre por demostrar. Aunque desde el club se considere, y los jugadores lo repiten cuando se les cuestiona, que una temporada regular con un quinto puesto y un balance de 22-12 no es para nada mala, quedó la sensación de que se pudo llegar más lejos en Copa y Eurocup pese a las bajas.

La nota final se reparte desde este viernes en La Fonteta. El año puede acabar con una eliminatoria fugaz de menos de 48 horas, pero también ser el principio de algo mucho mejor que decore la temporada. La imagen de la plantilla riéndose y pasándoselo bien transmite ilusión. Otra cosa será lo que se vea en la pista.