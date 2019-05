Casimiro: "En Valencia fuimos humillados, ese ánimo de revancha hay que canalizarlo"

El Unicaja ya tiene el foco en el play off contra el Valencia Básket. Es la bala para embellecer la temporada para los de Luis Casimiro, que pide calma en la antesala de la eliminatoria. "Allí la última vez fuimos humillados, sufrimos la mayor humillación de la temporada. Somos personas, seguro que nos afectó, pero eso hay que canalizarlo bien. Esas motivaciones extras que puede haber al margen, como el partido anterior con el Tenerife. Está bien que tengamos ese ánimo de revancha, pero hay que canalizarlo bien. Con eso sólo no sirve, hay que hacer un buen trabajo. Hay que estar centrado en jugar un buen play off", explicaba el manchego.

El equipo malagueño llega explorando una línea de solidez, con cinco triunfos en los seis últimos duelos. Le resta valor el técnico. "Da igual como llegues. Lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en el play off. Tener 21 victorias y haber andado por arriba, haber perdido como máximo dos partidos seguidos...No sirve de nada. Podíamos haber estado mejor con dos victorias. Fuimos muy regulares. Llegado aquí lo vivido no sirve. Lo bueno es que los jugadores se encuentran con confianza después de ganar cinco de los seis últimos partidos. Ahora hay que transmitirlo en la cancha. Sólo hay que pensar en el play off y llegar con la mejor predisposición y ambición", decía el entrenador cajista.

Casimiro focaliza en el aspecto mental de cara a una serie dura. "Cambia básicamente en lo que es referente al equipo y en lo demás no cambia mucho porque es un equipo que conocemos muy bien. Posiblemente cambie el aspecto mental, de intentar llegar con buen grado de activación para afrontar esa oportunidad. Tenemos que trabajar en ese sentido, los jugadores están en ese ánimo. Nos quedan dos victorias y hay que pensar en todo el trabajo previo para sumarlas. No es lo que hagamos, sino cómo lo hagamos", argumentaba el preparador, que espera a Salin: "Vamos a ver. Mañana le hacen pruebas y a partir de mañana a ver cómo evoluciona. Le vi haciendo readaptación. Espero que sí. Tenemos unos días de margen para que vuelva a trabajar y esté recuperado para el partido".

El Unicaja se impuso al Morabanc Andorra, en una demostración de seriedad. "Nos costó entrar en el partido, sobre todo en el primer cuarto. Ellos jugaban bien y cuando mueven el balón como lo mueven y tienen acierto pues es difícil. Luego nosotros estábamos más metidos y ellos fallaron tiros. No fuimos capaces de coger más ventaja por nuestros números interiores, fallamos canastas debajo de aro. En el primer tiempo a poco que metiéramos esas canastas nos hubiéramos ido con más distancia y también hubiéramos tenido más en el tramo final. Tenemos 56% en el tiro de dos, los cuartos de la ACB", explicaba el manchego, que alababa a sus jugadores: "Muy bien el equipo que fue paciente y controló en momentos calientes. Dimos un gran paso en el resto de los cuartos, a nivel defensivo y reboteador estuvimos muy bien".

El entrenador verde destacaba el trabajo bajo los aros, pero lamentaba no haber sacado más jugo. "No rentabilizamos esos rebotes ofensivos, incluso volvíamos a fallar después de coger de nuevo. En el defensivo estuvimos bien. En algunas sacamos provecho, pero otras fueron fallos cerca del aro. No le dimos mayor proyección a esa pelea por el rebote ofensivo, con ese ánimo para luchar que tenía el equipo", terminaba.