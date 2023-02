Unicaja - Baskonia: Clásico revitalizado (20:00)

Pocos duelos más clásicos en el baloncesto español del siglo XXI que el Unicaja-Baskonia. Encuentros en diferentes competiciones, instancias, pelea por títulos... En los primeros años de la centuria jugaron dos finales de ACB, una final de Copa y coincidieron en una Final Four. Puede decirse que llegaron a ser los mejores equipos del país. Con el dinero que volvió a espuertas a los transatlánticos futboleros el cetro se fue hasta que el propio club vitoriano también recibió el manto protector del balompié. La tijera se abrió definitivamente cuando la Euroliga escogió el proyecto vitoriano por encima del malagueño cuando tuvo que cortar a un español.

Están Unicaja y Baskonia en una temporada óptima hasta el momento para sus intereses. El club malagueño vuelve a ser competitivo, está quinto en la ACB y en situación ideal en la BCL después de haberse clasificado con holgura para la Copa del Rey. La ilusión ha vuelto al Carpena, se disfruta de cada partido, se gana mucho más que se pierde. Viene un momento clave de la temporada, con la Copa y la fase decisiva de la competición europea tras la ventana sin descuidar ese puesto de alto valor en la competición liguera. El Baskonia ha sido una de las sensaciones en la primera mitad de temporada, no sólo a nivel español, también europeo. Aguanta el ritmo de Madrid y Barça en ACB y en Euroliga, a pesar del bajón del último mes, está metido plenamente en la pelea por acceder al play off. La polémica baja de Pierria Henry les ha hecho daño, el americano daba un equilibrio detrás con su fortaleza física que se ha perdido y eso cuesta caro al máximo nivel europeo. No obsta para que sea un equipo de extraordinario talento, con jugadores desequilibrantes en casi todas las posiciones. Y con una capacidad anotadora con poco parangón continental.

El Unicaja ha ganado dos veces al Valencia Básket, equipo de Euroliga que iguala precisamente con los baskonistas ahora, pero se han resistido los cuatro primeros clasificados en la primera vuelta y es una buena oportunidad de poner una pica en un nivel superior. Eso sí, hay que hacer una gran actuación, al mejor nivel, para someter a los azulgranas. Ya se vio en el primer partido de la temporada que una diferencia de 15 puntos a favor ante los vascos puede durar menos que saliva en una plancha. El Unicaja experimentó en sus carnes en el primer partido oficial del rival qué calibre de jugadores y potencial había enfrente.Será el último partido antes de la Copa del Rey de Badalona, que ejerce lógicamente como estímulo por rifarse un título en tres partidos, pero hay que cerrar antes un paréntesis en la ACB con un partido que puede dar mucho, tanto clasificatoria como mentalmente. Será un gran espectáculo en el Carpena, en el que sólo vencieron Madrid y Sassari en 15 partidos oficiales.