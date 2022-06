Unicaja, Betis y Granada jugarán la Copa Andalucía en La Línea

El remozado pabellón polideportivo de La Línea albergará el próximo mes de septiembre la Copa ACB de Andalucía, en la que toman parte los tres clubes de la comunidad autonóma que militan en la máxima categoría nacional: Unicaja de Málaga, Real Betis de Sevilla y Fundación CB Granada.

La Línea, de la mano de la concejalía de Deportes que encabeza Javier Vidal y de la Unión Linense de Baloncesto (ULB), está convirtiéndose en el epicentro del baloncesto en la zona sur de España. Este viernes se llevó a cabo la presentación de los cinco encuentros amistosos que diferentes selecciones nacionales de categorías inferiores (sub 17, sub 20 y sub 22, todas con presencia de jugadores del Unicaja) disputarán en lo que resta del presente mes de junio y en julio en el recién instalado parqué FIBA-1 del pabellón.

En el transcurso del acto el presidente de la Federación Andaluza, Antonio Torres, desveló que la Copa ACB de Andalucía también se jugará en La Línea, en el mes de septiembre, en una fecha aún por precisar. La competición es un triangular en tres días, en el que se enfrentan entre sí los tres mejores equipos de Andalucía, los que militan en la Liga ACB. El hecho de que, felizmente, el Covirán Granada haya conseguido el ascenso desde la LEB Oro permite el cambio de formato de la competición al coincidir, por primera vez en más de una década, tres equipos andaluces en la máxima categoría nacional.

Está previsto que sea el último fin de semana de agosto o el primero de septiembre cuando se dispute esta competición. Junto al Trofeo Costa del Sol será uno de los puntos exigentes de la pretemporada cajista, que trabaja para cerrar, al menos, un par más de amistosos.