1x1: Lo que diga el '3'

La victoria solapa algo una actuación que distó mucho del mejor nivel del Unicaja. Por encima de todos, Jaime Fernández, en una exhibición dentro de la molicie colectiva.

Viny Okouo

Primeros minutos de la temporada en ACB para el pívot congoleño. Al final del primer tiempo dio algo distinto a Lessort y a Shermadini, que no estaban muy entonados.

Jaime Fernández

Otra vez sobrado, en un nivel muy superior al que se desarrolló el partido. Récord personal de valoración (35), el Unicaja fue lo que fue Jaime en gran medida. Imparable, no le supo desactivar el Breogán. Dio un susto con un golpe en la rodilla que hizo temblar al Carpena.

Sasu Salin

El jugador más empleado por Casimiro (28 minutos). Metió un par de triples (volvió a fallar uno solo, parece tirar mejor con oposición o cuando no lo piensa), ayudó en el rebote y estuvo activo.

Dani Díez

En su línea últimamente. Le falta confianza, falló la primera canasta que intentó, bajo aro. El grupo intenta animarle.

Dragan Milosavljevic

Jugó el primer cuarto entero. No le da lustre a sus actuaciones con buenos números. Tiene que meter los tiros en los que se queda solo.

Giorgi Shermadini

Partido flojo del georgiano. No estuvo dominante. Chocó con Jordan y no estuvo cómodo. Algún reproche de Casimiro provocó que reaccionara. Cogió un rebote, no obstante, al final del partido que fue importante.

Adam Waczynski

No le entran los triples con continuidad. Bonita penetración para acabar el primer tiempo y una buena asistencia a Wiltjer en el primer tiempo.

Brian Roberts

Dio puntos cuando hacían falta, en momentos delicados. Dos ejecuciones malas en el último minuto le dieron alguna vida extra al Breogán.

Mathias Lessort

Tampoco tuvo su día el francés, como Shermadini. Fallón y algo perdido. Debe ser más constante en su rendimiento.

Kyle Wiltjer

De manera silenciosa, metió nueve puntos aunque no tuviera mucho peso en el partido. Se ve que es un jugador racheado.

Carlos Suárez

En su línea de fiabilidad, supo jugar los momentos complicados del duelo, donde para Casimiro es innegociable. 10 puntos y cuatro rebotes, siempre aporta.