Carlos Cabezas: "Salió todo perfecto, mi sueño hecho realidad"

Carlos Cabezas cerró una carrera de leyenda en el Martín Carpena, como cajista y ante los suyos. Fueron cinco minutos donde el malagueño sintió que "salió todo perfecto" y que eran "las sensaciones soñadas". "Con la ayuda de todo el plantel. Se me ha hecho muy fácil el poder jugar. He estado muy emocionado con toda la gente que ha venido a verme. Jugar mis últimos minutos ha sido muy emocionante. Despedirme aquí de tantos amigos que han venido, ni familia y de todo el Carpena. Mi sueño hecho realidad", expresaba.

"Me retiro con un 100%, una asistencia a Jaime y a Eric y me voy muy contento por esta pequeña aportación. Ha salido todo a pedir de boca", decía Cabezas, que sintió "el calor de la gente" una vez más: "Siempre he agradecido al aficionado del Unicaja, siempre han sido así conmigo". Además, no olvidará el gesto de Francis Alonso: "El cambio con Francis es totalmente merecido. Le agradezco ese gesto. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión, ha sido el número que he jugado tantos años con el Unicaja, significa mucho para mí y se lo agradeceré siempre a Francis".

Nadie se quiso perder la despedida de Carlos Cabezas y las gradas estuvieron llenas, todo lo que se permitió: "Muy agradecido por todos. Manolo Rincón que ha venido a darme una sorpresa con un cuadro de los suyos como hacía hace 20 años. Ha sido un recuerdo que no se me olvidará nunca, el poder estar aquí con todos mis amigos de todos lados y poder estar con ellos es el final soñado".

"Este reconocimiento es gracias al básket por los sitios que he jugado donde he podido dejar mi huella. En Bilbao, Zaragoza, Madrid, Murcia... Es una satisfacción tremenda. Al final es lo que queda, los amigos", decía para concluir una leyenda del baloncesto malagueño.