Cuenta algún miembro del staff del Unicaja con cierta sorna que es el año en el que más fines de semanas sin competir ha tenido en su carrera. Los parones de ventanas, las alteraciones del calendario (final de la Eurocup de Valencia o indisponibilidad del WiZink Center para el Estudiantes) han movido partidos y han propiciado que el Unicaja no juegue en hasta cinco fines de semana, aparte la Copa del Rey.

El equipo, no obstante, no para. Descansó tras volver de Madrid el jueves, pero viernes y sábado hay faena para seguir enchufados para el final de temporada. Dos victorias consecutivas han dado algo de aire para las últimas semanas de temporada regular antes del play off.

La única ausencia en el trabajo es la de Carlos Suárez. Sigue haciendo su recuperación después de fastidiarse hace dos semanas en Lugo. El plazo estimado era de tres a cuatro semanas. De momento, las sensaciones no son óptimas, aún tiene tirantez por la rotura en el isquiotibial de la pierna derecha que se produjo, así que aún se desconoce si estará en los partidos de la próxima semana, el jueves ante el Fuenlabrada y el sábado contra el UCAM Murcia.

La prioridad ahora es que llegue en la mejor forma posible a los play off. Sabida es la importancia del capitán en el funcionamiento del equipo. Sus tres lesiones musculares esta temporada han privado a Luis Casimiro de su concurso. Así que Carlos Suárez va a ritmo pausado, trabajando con los fisios (Mario Bárbara y Ale Ballesteros) y el preparador físico (Diego Vázquez).