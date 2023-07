Fichajes Unicaja: El Barcelona se lanza con todo a por Darío Brizuela

Darío Brizuela está a punto de abandonar el Unicaja, casi tres meses después desde que renovara con el club malagueño hasta 2026. En el punto de mira del Barcelona desde hace semanas, en un nuevo concepto de españolizar la plantilla con la llegada de Roger Grimau al banquillo culé y con Juan Carlos Navarro a los mandos de la sección. Joel Parra fichado por un millón de euros y ahora el Barça echa sus redes sobre el escolta donostiarra, poco o nada pueden hacer en Los Guindos, que recibirá el importe íntegro de su cláusula de rescisión, de un millón de euros aproximadamente, más un contrato multianual para el jugador irrechazable; en noviembre cumplirá 29 años, en la etapa de madurez en su carrera.

Información adelantada por Sur y que ha podido confirmar este medio. Supone un giro de timón importante porque en el Unicaja se daba por hecho ver el mercado desde la barrera, con prácticamente la totalidad de la plantilla atada. Un Darío Brizuela que ya rechazó hace meses ofertas potentes de Euroliga y optaba en abril por una estabilidad en Málaga, circunstancias del mercado que ya constan en el club malagueño, ese deseo del jugador en estos momentos de decir adiós al proyecto del Unicaja de Ibon Navarro, conocedor de la situación en las últimas fechas, en parte, por la gran relación que le con su paisano; también se conoce la idea del jugador en los dirigentes del club. Si se confirma la operación, que todo hace indicar que así será, el Unicaja actuará con celeridad para encontrar un recambio; a la espera de anunciar a Tyson Carter, caso aún sin resolverse de todo. Dentro del drama lógico, el Unicaja tendría bien cubierta esa posición con el de Misisipi y Kalinoski, con la inclusión de Mario Saint-Supéry. Sí que trasciende su marcha en el factor humano, alguien arraigado al club, su gran relación con Alberto Díaz y un liderazgo que se ha acentuado en la última temporada.

Operación relámpago es lo que pretende el Barça, ya con un trabajo encarrilado con el jugador. Mientras en el Unicaja hay un retrogusto amargo por cómo se han precipitado los hechos, conscientes en el club por otra parte que no hay opción a la réplica si un transatlántico de esta dimensión aparece, ya sea con recortes o sin ellos, con un músculo incontestable por bandera.

"Era una oportunidad que estaba ahí, pero tenía que valorar un montón de cosas, más que lo deportivo, mi situación familiar era importante. Poder quedarme en Málaga por mi hijo, el tratamiento médico que ha tenido, para mí es algo fundamental. Sí que había interés de otros clubes; pero la idea del Unicaja de mantener el grupo, que me quedara, todo el cariño que he tenido esta temporada, para mí es fundamental. Que mi familia esté contenta, me importa más a día de hoy que jugar en un equipo de Euroliga, o que te den más dinero en otro lado. Una vez se cumplieron esas dos cosas, que la oferta era buena, y el bloque iba a seguir, la decisión de continuar fue muy fácil", explicaba el propio Brizuela en Málaga Hoy a comienzos de mayo. Solo tres meses después, parece que acabará su etapa en el Unicaja.