Fichajes Unicaja: Will Thomas, el tiempo penaliza

Will Thomas y Unicaja aún conversan en una negociación que va por buen camino, confianza desde la entidad de Los Guindos para que el pívot de Baltimore, de 37 años, firme por una campaña más, tras aceptar una oferta a la baja. No se plantea otro escenario, por lo que el club da todo el tiempo del mundo al estadounidense para que decida, debate interno que debe ser difícil, un Will Thomas que ha demostrado con creces que aún tiene cuerda para la élite, una de las razones, leyes del mercado, por las que aún se espera recibir esa llamada, una oferta más suculenta o el aceptar ser bandera en el proyecto malagueño. La idea del jugador, tal y como han sido los mensajes públicos desde el club, es continuar, pero según unas condiciones.

Es el único punto en la lista de tareas de Juanma Rodríguez, con varios planes en la recámara por si finalmente Thomas declina esa propuesta, opciones que se van reduciendo porque el mercado avanza, ya en una fase intermedia, por lo que el margen de maniobra se reduce; la consecuencia de no poner unos plazos, riesgo que se asume en Los Guindos por ese optimismo que se transmite, solo con ese obstáculo. Existe esa fe ciega.

Tyson Pérez aparecería en escena, uno de esos nombres que baraja el Unicaja, como ha trascendido en las últimas semanas. Jugador codiciado, caro, con una cláusula de 400.000 euros para salir de Andorra; objetivo de Gran Canaria, según informaba en las últimas horas Catalunya Radio, efecto dominó por el traspaso de Khalifa Diop al Baskonia, que va a dejar unos 700.000 euros en las arcas amarillas. Sin embargo, ese dinero irá destinado a otras posiciones más prioritarias, mientras que Tyson Pérez solo encajaría en el Granca, en estos momentos, si Olek Balcerowski abandona Las Palmas, según ha podido conocer Málaga Hoy. Mientras tanto, el Unicaja se mantiene en la sombra, pero en estado de alerta permanente.

“Hablé con él, no es una persona de hablar mucho, sino de hablar cuando hay que hablar. Le expliqué cuál es la idea del equipo, cuál es la idea del club y en qué situación estábamos de acabar de fichar para el año próximo. Quedaban él y Tyson y le expliqué que al final es una cosa de presupuesto y en el momento que lo cerrásemos y supiéramos cuánto podíamos invertir en ese fichaje sería él el primero en saberlo porque nos ha ayudado mucho y me gustaría que siguiese”, señalaba Ibon Navarro la pasada semana en SER Deportivos. “Todavía están hablando con sus agentes, intentando afinar el lápiz para que quede la mejor oferta posible y ver cómo la ve él. Él quiere seguir, está claro que aquí estuvo muy bien, muy a gusto. Está en una edad en la que valora dónde está, el club, el lugar, su rol, cómo le cuidan a estas alturas de su carrera... Pero también son sus últimos años”, añadía. Ideas que no han variado en esa negociación, solo consta esa en Los Guindos.