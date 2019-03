Una trampa rápida (17:00)

Apenas ha pasado el duelo por la durísima derrota ante el Alba Berlín, quizá un antes y un después en la temporada si no se solventa el miércoles en la capital alemana, cuando aparece por Málaga el Delteco GBC. Es algo asumido y que afecta a todos los equipos, pero no deja de ser extraño que en medio de un play off de importancia tremenda se cuele un partido de temporada regular. Parece a destiempo, es rara hasta la hora (17:00, Movistar). pero no afecta sólo al Unicaja. El Alba Berlín juega también esta tarde ante el Oldenburg, el equipo con el que se juega la segunda plaza en la BBL.

Quedó muy mal cuerpo tras la derrota ante el Alba. La tercera mejor entrada de la temporada, sólo fueron mejores la de los partidos ante Madrid y Barcelona, concitó a muchos aficionados expectantes por un pase a semifinales. El ambiente fue raro, no se respiraba el aire de un partido trascendente, no había esa electricidad que sí hubo, por ejemplo, en los partidos ante blancos y azulgranas. No es culpabilizar de nada a la afición, que acudió en gran número e intentó apoyar. En la creación del ambiente influye también el equipo. Pero el efecto Carpena se diluyó. Lo puede corroborar quien allí estuvo.

Y menos de 48 horas después, el Palacio reabre sus puertas para un partido ante el colista de la Liga Endesa. Es complicado el reseteo mental tras jugar por meterse en semifinales de la Eurocup para afrontar a un rival con menos nombre y teórica debilidad. Sería un craso error pensar en términos de facilidad. El Delteco le exigió hasta el último segundo al Valencia el sábado anterior y, mientras el Unicaja se exprimía con dos partidos a muerte, Sergio Valdeolmillos y sus jugadores preparaban de manera minuciosa el encuentro de esta tarde. Están a dos victorias de la salvación con un balance de 4-17, pero hace poco que ganó en Gran Canaria y ha exigido a equipos de la parte alta de la tabla.

Aunque parezca un partido a trasmano, huelga recalcar la importancia de la Liga Endesa, sobre todo vista la posible salida de la Eurocup el próximo miércoles. Dos equipos pasaron en la clasificación la pasada semana al Unicaja, que tras la derrota del del Joventut ayer tiene la opción de recuperar el quinto lugar, si no el cuarto. Un partido peligroso. Sobre todo porque el viernes faltaron piernas en el momento de la verdad.