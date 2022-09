En directo, Unicaja-Den Bosch, fase previa de la Basketball Champions League

02:30 Tiempo muerto del Don Bosch (23-14)

03:00 Will Thomas vuelve a enchufar desde el perímetro. Buena defensa a posteriori de Unicaja (21-14)

03:20 Entra Alberto Díaz a pista, ovacionado por la afición

03:30 Perry vuelve a anotar desde la línea de 6,75 metros (19-12)

05:00 Canasta de Will y Perry para poner a Unicaja cuatro arriba (16-12)

06:00 Perry recibe de Kaliniski y no se lo piensa... ¡TRIPLE! (12-7)

07:00 Jonathan Barreiro se une también a la fiesta de tres puntos, sale caliente Unicaja (9-7)

08:30 Se reanuda el encuentro con buena defensa de Unicaja y otro TRIPLE, ahora de Perry (6-4)

09:00 Encuentro detenido por problemas técnicos, el electrónico no funciona

09:04 Triple de Unicaja, apareció Tyler Kalinoski (3-2)

10:00 Primera posesión para Unicaja

1º cuarto

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍MÁ-LA-GA😍💚💜 #YoSoyDelUnicaja #BasketballCL pic.twitter.com/H9nxF3aLJB

— UnicajaCB (@unicajaCB) September 23, 2022

🥇 Manuel Azuaga y José Manuel Domínguez, presidentes de @UnicajaBanco y @FundUnicaja han querido dar la enhorabuena a los Campeones de Europa antes de saltar a la pista🔝¡Grandes Alberto, Darío, Ángel y Javi!#YoSoyDelUnicaja #UnicajaEsBaloncesto #UnionesQueSuman pic.twitter.com/GRQp5Z6plZ

— UnicajaCB (@unicajaCB) September 23, 2022

😍 ¡YA FALTA POCO!🏆 Semis Fase Previa @BasketballCL🆚 @HeroesDenBosch⌚️ 20:30 h🥳 #FanZone ⚠️ 𝐀𝐁𝐎𝐍𝐀𝐃𝐎, este partido está incluido en tu abono🎟️ https://t.co/eBKih1t36l💚💜#YoSoyDelUnicaja #BasketballCL pic.twitter.com/hY8873kwpN

— UnicajaCB (@unicajaCB) September 23, 2022

🏀 ¡Hay ganas de baloncesto @unicajaCB!Éste es el ambiente a menos de una hora para el inicio del encuentro contra el @HeroesDenBosch en la fase previa de la @BasketballCL pic.twitter.com/aMPWxy7mM6

— malagahoydxt (@malagahoydxt) September 23, 2022

🏀 La banda del @unicajaCB empieza a calentar motores antes de animar a su equipo en la fase previa de la @BasketballCL pic.twitter.com/eDOhaULApj

— malagahoydxt (@malagahoydxt) September 23, 2022

Una hora para que comience la semifinal de la fase previa para acceder a la BCL entre el Unicaja y el Heroes Den Bosch. El Patrioti Levice será el rival este domingo (12:30 horas) del ganador después de vencer con mucha autoridad (57-81) al Karhu Kauhajoki finlandés.

La previa

El Unicaja no puede permitirse fallos, ni uno, así de exigente arranca la temporada 2022/23 para los malagueños. El desarrollo de la pasada campaña pone en apuros el comienzo de esta. Los cajistas estrenan el curso en casa, con su público y un objetivo en mente, alcanzar la fase de grupos de la BCL. En el camino, Heroes Den Bosch y Karhu Kauhajoki o Patrioti Levice. El equipo de Países Bajos espera en semifinales tras vencer al KK Siauliai el miércoles pasado por 85 a 73. Por el otro lado del cuadro están el conjunto finlandés y el eslovaco, siendo primer partido del viernes, uno de los dos ya aguardará en la final cuando el Unicaja comience su encuentro.

Pero antes de mirar a la final, hay que mirar al Heroes Den Bosch. Para muchos, al igual que el resto de equipos de esta fase previa, un absoluto desconocido, aunque no por eso debe ser subestimado. ya lo avisó Ibon Navarro en rueda de prensa: "Tenemos mucho respeto, que no miedo, y no lo estamos subestimando como rival. Ellos tienen sus fortalezas y debilidades y las conocemos muy bien".

El club que se ha presentado esta semana en Málaga nace en 2005 de la fusión entre EBBC Den Bosch y el EiffelTowers Nijmegen. En los tiempos recientes no tiene grandes aventuras fuera de sus fronteras, pero el equipo que competía bajo el nombre de EBBC Den Bosch ganó 12 títulos de liga y llegó a ser finalista de la Recopa de Europa de 1979. Aquel año superaron al Sinudyne Bolonia en semifinales, pero cayeron 83-73 en final ante el Gabetti Cantù. Tras la fusión, han sido cuatro veces campeones de la liga doméstica, la Eredivise, que recientemente ha renacido como la BNXT League, una competición multinacional con equipos de Bélgica y Países Bajos.

Historia a parte, el Den Bosch viene en una buena dinámica tras imponerse al KK Siauliai. El equipo neerlandés no dio demasiadas opciones a club lituano. Al descanso se marchó con 22 puntos de ventaja y el encuentro controlado. Un buen tercer cuarto del Siauliai, con un parcial favorable de 24 a 12, les acercó en el marcador, pero multitud de errores de los bálticos en ambos lados de la cancha le valió a los de Países Bajos para llevarse el encuentro.

No tuvo que realizar un gran ejercicio colectivo de baloncesto para pasar de ronda, aunque si que hubieron buenos destellos individuales en las filas del Den Bosch. Emmet Naar, base australiano de 28 años, es una de los puntales del equipo. Terminó el encuentro con 17 puntos, 7 asistencias y un más 24 para el equipo de Países Bajos con él en pista. Verners Kohs y Thomas Van der Mars, con 17 y 12 puntos respectivamente. Van der Mars sumó, además, 11 rebotes y el equipo tuvo un más 23 con el en pista. Habrá que verlo cuando tenga que fajarse con Lima, Osetkowski y Kravish, pero no hay que perderlo de vista.

Los cajistas llegan casi a pleno rendimiento, Lima tiene algunas molestias y Kendrick Perry evoluciona bien de su tobillo, como explico Ibon Navarro. Alberto y Darío acaban de aterrizar y casi no han entrenado con el equipo, "están entre algodones" por la exigencia de la gesta del Eurobásket. Pero, aunque sea en lo anímico, ambos van a dar otra dimensión en el equipo, por talento y compromiso. En línea ascendente llega Dylan Osetkowski, que ha sido el mejor de la pretemporada cajista y ya se le pudo ver el miércoles observando al rival desde las gradas del Carpena, ataviado con su camiseta del Málaga como uno más.

Es probable que sea Perry el que parta, de momento, como base titularidad ante la situación de Alberto Díaz, el montenegrino tuvo un debut excelente ante el Covirán Granada, aunque no pudo ratificarlo ante el Betis con ese susto en su tobillo. Tyler Kalinoski, el trabajador silencioso, también puede ser crucial en estos partidos a cara o cruz con su buen talante desde el perímetro, tanto en acierto como en selección de tiro.

Con los dos bases ya en la dinámica del equipo, Nihad Djedovic volverá a su posición natural, más centrada en el dos y el tres, y puede que se vean mejorías en Tyson Carter. Durante la pretemporada ha tenido altibajo, aunque Ibon está plenamente convencido de sus capacidades y achaca la lenta adaptación a la falta de pieza que obligaban a Carter a encargarse de tareas menos favorecedoras para su estilo de juego, como es la dirección del equipo. Hoy se verá como van encajando todas estás piezas que tienen el primer examen de verdad temporada, esta vez, sin margen de error.