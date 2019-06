Uno de los jugadores en el radar del Unicaja para reforzar al equipo la próxima temporada es Deon Thompson. El ala-pívot norteamericano acabó la temporada en el Zalgiris Kaunas, adonde llegó desde el San Pablo Burgos, en el que jugó la campaña y media anterior. El interior californiano (30 años y 2.04 metros) ha tenido un movimiento burocrático que le hace un jugador más atractivo en el mercado próximo.

Deon Thompson está en Costa de Marfil, donde ha perfilado su pasaporte del país africano. Jugará la próxima Copa del Mundo con los marfileños (encuadrados en un grupo con China, Polonia y Venezuela) y ello le permitirá jugar como jugador cotonou, en la práctica como un jugador europeo gracias al tratado con la UE que engloba a muchos países. No tendrá la limitación de jugador norteamericano. En algunos países se ha liberizado, pero por ejemplo en España el tope sigue estando en dos.

I’m all about creating new experiences, learning new cultures and meeting great people. I traveled to the Ivory Coast and the trip was one I will never forget. I’m counting down the days until I return. 🇨🇮 pic.twitter.com/bzI1gy9b2n