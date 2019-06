Unicaja y Estepona arrancan el Campeonato de España Infantil

El Unicaja Andalucía disputa desde este domingo y hasta el próximo sábado 15 de junio el Campeonato de España Infantil masculino y femenino que se celebra en Galicia. Los conjuntos malagueños acuden respectivamente a las localidades de Lugo y Marín (Pontevedra), en las que pondrán el punto final a esta temporada.

El Infantil masculino, entrenado por Manolo Bazán, acude a Lugo encuadrado en el Grupo C, en el que pasan a octavos de final tres de los cuatro equipos. Hoy debuta a las 10:30 contra el Modutec Canarias. Este lunes (9:30) se tendrá que medir nada menos que al Barça Lassa y el martes hará lo propio contra La Salle Palma (11:30). Allí intentarán revalidar el título conquistado hace un año.

La fase de octavos de final enfrentará al 1º del Grupo C con el 3º del Grupo B, al 2º del Grupo C con el 1º del Grupo H, y al 3º del Grupo C con el 1º del Grupo B, partidos que se disputarán el miércoles 12. El jueves 13 tendrán lugar los cuartos de final de la competición y el viernes 14 se disputarán las semifinales. Por último, la final se celebrará el sábado 15 a partir de las 12:30 horas.

Mismos horarios seguirá el Campeonato de España Infantil femenino, donde el Unicaja de Alfonso Trujillo debuta en el Grupo C a las 16:00 contra el Barça CBS. El lunes (13:30) se enfrentan al Luther King tinerfeño y el martes (13:30) al Ordoño BF León. Por su parte, en el A compite el CAB Estepona, que fue campeón de Andalucía. Arrancan con el Easo Lorea Gourmet (11:30), seguirá este lunes el San Blas Alicante (12:30) y por último, el miércoles, el CB Tenerife Central (11:30).