El Unicaja Femenino redoblará su apuesta por la cantera

El Unicaja Femenino 2022/23 redoblará su apuesta por las jugadoras de la cantera y de la casa. Ya comunicó su marcha Vero Matoso, que había sido referente en los primeros años de existencia de la entidad. La idea es dar salida a las jugadoras que vienen acumulando grandes actuaciones a nivel de cantera en los últimos años y que ya empiezan a engrosar selecciones españolas. El último logro fue el bronce en el Campeonato de España junior, con tres jugadoras (Eva de Meyer, Noemi Ugochukwu y Daniela Ikponmwosa) ahora trabajando con la selección sub 18.

"Lo mismo del año pasado. La apuesta económica será similar. La filosofía está clara. Tuvimos que fichar en el mes final una jugadora americana porque se habían lesionado tres chicas y no había nadie en ese puesto. Tiramos de la americana porque me lo pidieron aunque no era mi filosofía y no ha salido bien. Hay que crecer con lo que tenemos. Tenemos chicas obteniendo resultados impresionantes en los Campeonato de España cada año. Nuestra cantera es Los Guindos, todos los clubes de Málaga y toda Andalucía. Tiene que estar compuesta por jugadoras que hayan comido de nuestras entrañas. Si ascienden ellas de categoría podría llegar algún fichaje para el futuro. Pero vamos a trabajar con ellas porque lo merecen. El trabajo de Jesús Lázaro es magnífico. No es nuestra política fichar jugadores extranjeras", aseguraba Antonio Jesús López Nieto.

El fichaje de la base estadounidense JaTerra Bonds no resultó fructífero en el último mes de competición. El equipo estuvo el grueso de la temporada en fase de ascenso, pero acabó fuera tras esa racha de lesiones. Se continuará en Liga Femenina 2 la próxima temporada.