Se marcha Vero Matoso, referente del Unicaja Femenino

Vero Matoso, la mejor jugadora que ha vestido la camiseta del Unicaja desde que arrancó la sección allá en 2017, acaba su ciclo en Málaga. El club ha decidido emprender un camino reforzando su apuesta por las prometedoras generaciones que vienen apretando y ha prescindido de la jugadora lanzaroteña para el futuro. A sus 34 años, Matoso era referente del equipo, también ejercía como entrenadora ayudante en equipos de cantera y estaba muy integrada en la dinámica del club. Es la jugadora que más partidos ha jugado, más puntos ha metido y más rebotes capturó, con mucha diferencia, en la incipiente historia del baloncesto femenino cajista. Ella fue también quien metió los tiros libres que supusieron el ascenso a Liga Femenina 2.

Matoso explicaba en un comunicado cuáles eran sus sensaciones, con elegancia, sensibilidad y respeto hacia el club. "Llegué a Unicaja hace cuatro temporadas con la intención de llevarlo a lo más alto y no quería irme sin conseguirlo. Pero esto desgraciadamente no ha podido ser y nuestros caminos se separan. Contarles que no me he dejado nada, que no me han faltado las fuerzas en cada partido y que he disfrutado de esta temporada como una niña pequeña y como si fuese la última vistiendo el 10. Y realmente no me equivocaba", razonaba Matoso: "El club quiere seguir su camino apostando fuerte por las jóvenes y no hay espacio para mí. Por lo que lo único que me queda es seguirles desde la distancia y desearles lo mejor".

"Me quedo con cada una de las personas que he conocido en estos años, con las que he trabajado y convivido tantísimas horas. Desde la gente que está arriba en la oficina hasta la limpiadora que nos mantiene Los Guindos impecable. Gracias Unicaja, gracias Málaga, gracias amigos, gracias familia. Vaya donde vaya siempre les llevo y están conmigo. Sólo me queda decir GRACIAS en mayúscula, aquí una fan más de verde y morado", cerraba el emotivo mensaje la lanzaroteña.

El club, pues, decide aumentar su apuesta por las jóvenes que llegan desde las categorías inferiores, varias de ellas campeonas de España infantiles o subcampeonas cadetes. Ya este año el número de jugadoras seniors era sólo cinco.