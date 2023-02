El Unicaja-Galatasaray, aplazado por el terremoto de Turquía.

El partido que debían disputar este miércoles en el Martín Carpena el Unicaja y el Galatasaray, correspondiente a la tercera jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League, ha sido suspendido por la competición después del terrible movimiento de tierra que ha asolado el país turco. "Siguiendo los devastadores sucesos de Turquía, todos los partidos de la BCL de esta semana con equipos turcos en liza han sido aplazados y será reprogramados", informaba a última hora de la tarde la organización a través de las redes sociales.

Un fuerte terremoto de magnitud 7'8 sacudió este lunes el sureste de Turquía y el norte de Siria dejando más de 3.000 muertos y miles de heridos en el primer recuento. Según el servicio de emergencias turco, el epicentro del terremoto se situó en Pazarcik en la provincia de Kahramanmaras. Sin embargo, el observatorio sísmico de Kandilli lo ha ubicado en Sofalici, en la provincia de Gaziantep, unos 40 kilómetros más al sur. Además de afectar directamente a Turquía y Siria, los temblores del terremoto se sintieron en países vecinos como Georgia, Irak, Irán, Líbano, Israel o Rusia.

Estambul, ciudad del Galatasaray, está ubicada a casi 1.000 kilómetros del epicentro, pero todos los recursos del país se han dedicado a paliar las consecuencias del terremoto. Se han paralizado todas las competiciones deportivas y los vuelos comerciales internos, sólo han quedado algunos internacionales. En esa situación, la FIBA ha optado por la lógica solidaridad y parar los tres partidos que debían disputar esta semana los equipos del país. Además del Unicaja-Galatasaray, este martes se debía disputar el Darussafaka-UCAM Murcia, con el equipo pimentonero ya instalado en Estambul tras volar este domingo desde Málaga después de jugar en Sevilla. Y también debía viajar este martes el Manresa rumbo a Estambul para jugar contra el Bahcesehir. Había triple duelo turco-español en esta semana.

No hay muchas fechas disponibles, pero la idea es reprogramar los partidos para después de la ventana de partidos internacionales que habrá después de las copas nacionales de la próxima semana. La BCL comunicará en los próximos días la fecha, probablemente en la primera semana de marzo con un doble partido en Málaga y Estambul, que era el primero programado de la segunda vuelta del Round of 16.

