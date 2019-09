Jaime Fernández acudió a Madrid para representar al Unicaja en la gala de presentación de la Liga Endesa en el WiZink Center. En la previa del evento, el exterior mostró para Movistar+ sus sensaciones en esta pretemporada donde también ha recibido reconocimientos y agradecimientos, pese a quedarse fuera de la lista definitiva, tras el triunfo de España en el Mundial.

Respecto a la pretemporada, no se queda con buen sabor de boca a nivel personal. El madrileño incluso hace hincapié en su ausencia forzada del penúltimo encuentro de preparación del Unicaja ante el Gran Canaria: "No ha sido una pretemporada muy buena para mí, no he estado muy bien. Pretendo meterle mucho trabajo y espero llegar bien al inicio. El equipo está bien, es una plantilla muy física, pero tampoco puedo decir mucho porque he entrenado un día con todos. Me he perdido el partido en Puertollano, el domingo tenemos la Copa de Andalucía y el miércoles empezamos la Liga. La actitud es buena".

Jaime huye de marcar objetivos, pero se muestra con ganas de la temporada que arranca esta misma semana en Manresa: "Todavía es pronto. No nos ponemos límite, tenemos una Copa del Rey que ilusiona mucho en Málaga. La vamos a vivir, estamos clasificados y hace mucha ilusión a todos, a los jugadores y a los malagueños. La Eurocup también, el año pasado se nos escapó en cuartos de final e ilusiona mucho. También entrar en play off... pero queda mucho para llegar allí, lo que está claro es que no vamos a escatimar en esfuerzos e iremos partido a partido".

En cuanto al Mundial, habla satisfecho pese a no entrar en el equipo definitivo de Sergio Scariolo: "He disfrutado en muchas fases. Lo primero consiguiendo la clasificación, luego en la concentración con el grupo. Ha sido una experiencia espectacular, lo he disfrutado muchísimo, y luego viendo desde la tele el papelazo que han hecho. Veo el vaso medio lleno y me ha parecido espectacular. Estoy muy contento de haber estado en el grupo".

Jugadores como Juancho Hernangómez se acordaron inmediatamente después de la final de Jaime, Fernández, Pablo Aguilar, Joan Sastre e Ilimane Diop, quienes arrancaron la preparación mundialista. Un gesto que agradece y, asegura, engrandece al grupo: "Ahí es cuando te das cuenta de que lo que se dice de la familia no es un dicho. Somos una familia, sentirte parte de eso es muy especial y muchas gracias todos los compañeros que se han acordado de mí".