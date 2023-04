Una Final Four de la BCL de nivel deportivo top: Unicaja, Bonn, Lenovo Tenerife y Hapoel Jerusalem

La Final Four de la Basketball Champions League 2023 será un gran evento baloncestístico. El nivel de la competición se ha ido elevando desde que en la temporada 2016/17 la competición se creó para aumentar el nivel de los torneos FIBA como contraposición a la Euroliga. La tendencia debe ser la unificación, pero de momento persiste la división. En cualquier caso, es la primera temporada en la que parece evidente que el nivel de la Basketball Champions League supera a la Eurocup. Los resultados y el juego de los cuatro equipos participantes acreditan que se está ante bloques de mucho nivel.

Los datos son claros. En Málaga coincidirán Unicaja y Lenovo Tenerife, campeón y subcampeón de la Copa del Rey hace dos meses. Eliminaron a dos equipos de Euroliga (Madrid y Barça) y a dos semifinalistas de Eurocup (Gran Canaria y Joventut) para aparecer ahí. Marchan cuarto y quinto en la ACB. El Hapoel Jerusalem ganó la Copa de Israel también en febrero. Lo hizo ante el Maccabi Tel Aviv en la final. Previamente había eliminado al Hapoel Tel Aviv. Es tercero en la Liga tras los dos. Igualmente, el Telekom Bonn es el equipo con mejor balance de la BCL, con sólo dos derrotas (las mismas que Unicaja, pero una victoria más) y, además, marcha colíder con el Alba Berlín en la Liga de Alemania, con sólo dos derrotas. Tanto Hapoel como Bonn han engarzado tramos de una quincena de victorias seguidas en algún tramo de la temporada.

Lenovo Tenerife

Es el rey de la competición y como tal, el favorito para ganar por el tiempo que lleva compitiendo y constatando que da el nivel en grandes citas. Ha participado en las siete ediciones. Tiene dos títulos y un subcampeonato en las seis acabadas. La competición le ha dado un impulso tremendo al club, que ha ganado trofeos en el último lustro y se ha metido en la aristocracia del baloncesto español. La base del equipo dirigido por Txus Vidorreta sigue perenne girando alrededor de Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini, pero un bloque pétreo con jugadores especialistas y plenamente conscientes de lo que se necesita para ganar. Lo ha hecho repetidamente y eso da callo para volverlo a hacer. Resolvieron en el tercer partido en San Cristóbal de la Laguna ante Manresa.

Telekom Bonn

El equipo alemán lleva un balance de 26-2 en la liga de su país. En la BCL enganchó una racha de 11 victorias (5-1 en la primera fase y 6-0 en el Round of 16) antes de perder el primer partido del play off con el Strasbourg. Supo tener el aplomo de levantar la situación y acceder a la Final Four por derecho. Su entrenador, el finlandés de 40 años Tuomas Iisalo, es una de las sensaciones de la temporada en al panorama europeo por cómo ha desarrollado al equipo. El menudo base (1.75 metros) TJ Shorts será con alta seguridad el MVP de la competición. En 30 minutos en pista promedia 18.7 puntos (alto volumen con 44% de acierto en tiros de campo), 7.1 asistencias y 4 rebotes. Le secundan bien otros dos anotadores americanos (Jeremy Morgan y Tyson Ward), el alemán Leon Kratzer es un interesante pívot de órbita de selección (mejor reboteador a 40 minutos de la BCL), como el experimentado Karsten Tadda. Da nivel por fuera el chileno Sebastián Herrera, un jugador en crecimiento.

Hapoel Jerusalem

El equipo dirigido por Alexsandar Dzikic (dirigió al Estudiantes, donde entrenó a Darío Brizuela, y también tuvo a sus órdenes de Kendrick Perry el año pasado en el Buducnost) es bloque con talento. A veces con el freno de mano, pero tiene momentos de gran baloncesto, con picos muy altos que le hicieron ganar la Copa de su país y llegar a la Final Four con gran autoridad en el último partido (+40 ante el AEK). Con el respaldo de Bank Yahav llega años haciendo proyectos poderosos (fichó a Amare Stoudemire) pero en este parece haber dado en la tecla con un equipo más equilibrado. Con roles marcados. Tres hombres en torno a los 30 minutos, Levi Randolph (el año pasado en el Oostende, contra el que jugó el Unicaja, destacó), Speedy Smith y Zach Hankins, el tercer reboteador de la competición (8.3). Ellos acumulan la mitad de los puntos del equipo (39 de los 77 que promedia). Juega a un ritmo más bajo, con control.

Unicaja

Qué decir de la plantilla que devolvió la ilusión al baloncesto malagueño. Está ante una oportunidad de coronar una temporada histórica, pero también es cierto que la presión aumenta al ser el anfitrión del evento. El equipo malagueño es el único procedente de la fase previa, que tuvo que sortear en el mes de septiembre. Lleva mucho tiempo compitiendo, pero no parece que haya síntomas de agotamiento. 5-1 en las dos primeras fases, el único que ganó 2-0 en los cuartos de final. El equipo ha subido obstáculo cuanto más grandes ha tenido. Es el bloque que más jugadores emplea en rotación real, sólo Perry (22 minutos) rebasa los 20 por encuentro. El protagonismo está muy repartido, aunque Brizuela está siendo especialmente letal (13.1 puntos en 18 minutos por duelo). Ibon Navarro ha conseguido optimizar las cualidades de una plantilla que tiene mucho baloncesto y que vivirá un evento para hacer feliz a Málaga.