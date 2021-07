Unicaja, Real Madrid y Virtus de Bolonia, cartel de lujo para el Costa del Sol

El Torneo Costa del Sol de baloncesto, que fue puesto en marcha en 2011, vivió una interrupción la pasada temporada. En 2020 fue suspendido finalmente después de que se hubiera concertado con el Real Madrid porque se estaba en un momento de crecimiento de contagios del Covid-19 justo antes del arranque de la ACB. Pero este año se prepara un torneo de campanillas y con un gran cartel. Falta cuadrar la fecha exacta del evento, en la primera quincena de septiembre.

A diferencia de otros años, la idea es que se dispute en el Martín Carpena debido a las restricciones de público que haría complicado llevarlo a los pabellones de distintos pueblos de Málaga, como ha sucedido en anteriores temporadas, con aforos muchos más pequeños. Ya habrá público, en torno a 2.500 espectadores, en el doble partido de selecciones entre España y Francia la próxima semana. Así que, en principio, se podrá ver al equipo en Málaga capital antes del inicio de la temporada oficial.

Además del Unicaja, como organizador, se ha pactado que venga el Real Madrid, como ha sucedido desde el arranque del torneo en sus orígenes, que siempre arrastra público y que en esta temporada, al acabar el 8 de agosto los Juegos Olímpicos, podrá tener a su plantilla al completo al no coincidir con partidos de selecciones, como casi siempre en previos años. Heurtel y Yabusele parecen las primeras incorporaciones perfiladas por el club blanco, que sigue con Pablo Laso al mando. Hay muy buenas relaciones con los responsables de la sección de baloncesto. Varios de ellos veranean en Málaga, de hecho.

Y la guinda es el Virtus de Bolonia de Sergio Scariolo. El mejor entrenador de la historia del Unicaja y vigente seleccionador nacional ha puesto fin a su fructífero trienio en la NBA para dirigir a la histórica entidad boloñesa en su intento de regresar a la Euroliga, primero vía Eurocup. Ha ganado el scudetto a las órdenes de Sasha Djordjevic y el malagueño adoptivo se pone a los mandos para escalar un nivel más. "Creo que el equipo es generalmente reforzable, cualquier equipo lo es. Pero hay que tener cuidado con el equilibrio. Hay espacio para seguir rellenando el vaso, sin que se desborde, para que todos los jugadores se sientan implicados y den lo mejor de sí mismos. 6+6 es una restricción bastante rígida, intentaremos mantener el equilibrio. Me gustaría que el grupo italiano siguiera con nosotros, es el deseo de todos", decía sobre la confección de la plantilla en su presentación. Está la duda de la continuidad de Teodosic, pero tiene contrato un jugador de calibre NBA como Belinelli y se anunció la renovación de Kyle Weems. Los ex cajistas Markovic y Adams fueron campeones, pero no continuarán.