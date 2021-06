Los retos de Scariolo en el Virtus Bolonia

Sergio Scariolo iniciará después de los Juegos Olímpicos un nuevo desafío en su carrera. Dejó los Toronto Raptors para ponerse al volante de uno de los históricos del baloncesto europeo, el Virtus Bolonia. Un reto mayúsculo en el nuevo campeón italiano, donde están haciendo una apuesta decidida para regresar a la Euroliga. La llegada del bresciano debe traer aparejado ese ascenso desde la Eurocup. "Agradezco a todos la confianza que han depositado en mí. Estoy entusiasmado, vuelvo definitivamente a Virtus después de los conocidos hechos de hace unos años", explicaba el ex entrenador del Unicaja, que la semana pasada hablaba sobre la situación del club de Los Guindos.

El seleccionador de España hablaba sobre los retos que se plantea en Bolonia. "Creo que podemos hacer un buen trabajo y hay mucho por hacer. Felicito al club, al equipo, a Sasha (Djordjevic) y a su plantilla por el gran resultado obtenido. Tengo voluntad y miro hacia adelante. Necesitamos consolidarnos en la cima del baloncesto italiano y europeo, estoy aquí para ayudar al equipo y al club a triunfar. Conozco mis límites, son parte del equipo. Mi trabajo es hacer bien mi trabajo y aportar mi experiencia", explicaba, para continuar: "Tengo un gran respeto por los dueños y la gerencia, no quiero crear confusión sobre los roles y el origen de las decisiones que se toman. Lo importante es que todos den el 100%. Y tienes que crecer sin desequilibrios emocionales ni tragedias si pierdes un partido, o te crees campeón del mundo si ganas dos seguidos. Cuando, espero que pronto, lleguemos a la Euroliga, debemos hacerlo con los músculos preparados, para hacerlo de forma duradera".

Hay buena materia primera en el Virtus, con Teodosic y Belinelli como capos. También están los ex cajistas Markovic y Josh Adams, de los que aún se debe definir su futuro. "Acabo de llegar, pero hablé con el capitán y los jugadores más representativos, Ricci, Teodosic y Belinelli, y me enriquecieron mucho. En general, los sentimientos comunes son 'ok, fueron 20 días mágicos, pero tratemos de no dejarnos deslumbrar por la magia de ese período' y hacer una valoración más amplia. Los tres se sintieron en el proyecto, motivados, gente que habla como si uno estuviera adentro y quiere ayudar. Luego está la situación contractual y no voy a entrar en los méritos, hablamos de baloncesto y de emociones", afirmaba.

El Virtus Bolonia competirá nuevamente en la Eurocup, donde ya no estará el Unicaja. Será uno de los grandes aspirantes, más tras la llegada de Scariolo. "No se puede hacer una valoración negativa de la Eurocup porque se perdió el último partido. Creo que el equipo es generalmente reforzable, cualquier equipo lo es. Pero hay que tener cuidado con el equilibrio. Hay espacio para seguir rellenando el vaso, sin que se desborde, para que todos los jugadores se sientan implicados y den lo mejor de sí mismos. 6+6 es una restricción bastante rígida, intentaremos mantener el equilibrio. Me gustaría que el grupo italiano siguiera con nosotros, es el deseo de todos", remachaba el italiano.