La selección española sub 17 (nacidos a partir del enero de 2002) no compite oficialmente esta temporada, pero se concentrará para tener vigilados a los talentos de este grupo. El grueso de ellos fue el año pasado subcampeón de Europa sub 16.

La sub 17 masculina coincidirá con la generación posterior, la que competirá en el FOJE y el Europeo sub 16 con los cajistas Pablo Tamba y Pablo León, en Torrejón de Ardoz con una miniconcentración de cinco días que tendrá al ex cajista Jesús Lázaro, Dani García y el malagueño Chiqui Gil, ayudante de Germán Gabriel en el equipo junior esta temporada, como responsables técnicos. Ambas selecciones jugarán un par de partidos entre ellas.

En la lista están los tres jugadores del Unicaja que la pasada temporada estuvieron en la plata conseguida en tierras serbias tras perder en la final contra Croacia. Pablo Sánchez, que esta temporada debutó con el primer equipo, Javi Rodríguez y Jeffry Godspower. Su contribución al equipo junior esta temporada ha tenido altibajos, pero desde la Federación se sigue confiando en ellos.

Los 15 convocados

Pablo Sánchez (Unicaja)

Pol Mulio (FC Barcelona)

Pablo Marín (R. Betis Energía Plus)

Pau Tendero (FC Barcelona)

Javier Rodríguez (Unicaja)

Millán Jiménez (Valencia Basket)

Gerardo Pérez (Gran Canaria)

Kennedy Clement (R. Betis Energía Plus)

Jeff Godspower (Unicaja)

Adriá Domenech (Joventut)

Pedro López(Gran Canaria)

Rubén López (Real Madrid)

Alonso Faure (Valencia Basket)

Aitor Etxeguren (Tecnyconta)

Alberto Redondo (Gran Canaria)