Unicaja-PAOK: Hacer del Carpena un fortín (20:30)

Si algo se echó de menos la desastrosa pasada temporada fue el Factor Carpena. El Unicaja perdió hasta 11 partidos como local, algunos con tanteos impropios de lo que debe ser un equipo respaldado por su público, y se vivieron algunas de las peores asistencias de espectadores de la historia del club. Recuperar a la afición era una de las máximas de la entidad, durante el verano se trabajó para ello, y ahora es la gente la que está respondiendo con ilusión al nuevo proyecto.

De momento, con algún bache puntual, los resultados y sensaciones del equipo están justificando las ilusiones renovadas de la afición. Prueba de ello fue el encuentro contra el Betis, con más de 8.000 espectadores que pudieron disfrutar de una exhibición de su equipo. Como es lógico, gusta ganar, pero si ves a tu equipo hacer un baloncesto vistoso y arrollar al rival, gusta más.

Ahora toca mantener el globo a flote y que no se pinche. Ya avisaba Ibon Navarro que no todos los partidos van a ser así, aunque lo que sí que hay que extraer del encuentro del domingo es que los rivales tienen que ir al Málaga a sufrir. Hacer del Carpena un fortín. Recuperar la condición de casi imbatible en casa, como hace no tanto tenía el club, es clave para el devenir de la temporada.

Para seguir poniendo piedras en la fortaleza malagueña, el Unicaja recibe al PAOK. El mítico equipo griego llega también en buena progresión a la cita de este miércoles a las 20:30. Al igual que los cajistas, el equipo Heleno no empezó bien el curso, pero encadena ya cuatro victorias consecutivas. Por el momento, están tercero en su liga doméstica, empatados con Panathinaikos en la segunda posición y a una victoria del lider Olympiacos.

En la BCL cayeron por cuatro puntos en la cancha del Dijon para estrenar la competición, pero se rehicieron remontando al Sassari y venciendo por 20. Sobre el papel, es una plantilla inferior a la del Unicaja. El club griego atraviesa desde la pandemia un momento complicado en lo que a viabilidad económica se refiere. El presupuesto para jugadores y staff técnico se sitúa en torno a los 600.000 euros, unas 10 veces menos que el de la entidad malagueña. Este año han apostado por un equipo muy atlético y con mucho jugador estadounidense en busca de un hueco en las ligas europeas.

Jalen Riley y Jaylen Hands están liderando al equipo en anotación, aunque otros miembros como Yannick Franke y Nate Renfro también son peligrosos de cara al aro. Como apuntaba Ibon Navarro en la previa del encuentro, el PAOK es un equipo en el que hasta 10 jugadores pueden amenazar desde el perímetro. Los dos líderes ya citados están lanzando en el 50% de acierto en los dos encuentros que se han disputado del grupo hasta el momento. Especialmente inspirado está Riley, que acumula 4,5 triples de 9 intentos por partido, lo que se traduce en 22 puntos de media. Alberto y Perry serán, en principio, los encargados de bailar con él, pero llegan tras anular a Shannon Evans, estrella del Betis y uno de los mejores de la liga en su puesto.

Los cajistas también llegan en estado de gracia, tras vencer por 46 al conjunto sevillano el pasado domingo, aunque no conviene confiarse. La única duda para los malagueños es Tyson Carter, que la semana pasada no pudo entrenar por una amigdalitis y se perdió el partido de liga. El estadounidense ha entrenado lunes y martes, por lo que se espera que esté disponible para el encuentro. Carter estaba siendo uno de los pilares del equipo, sobre todo en anotación, pero si finalmente no puede estar será Saint Supéry el que ocupe su lugar.

El de hoy es un buen partido sobre el que seguir construyendo y afianzando tanto el juego del equipo como la relación con la afición. De ganar, los cajistas estarían muy cerca de confirmar su pase a la siguiente ronda, aunque el objetivo del equipo debe ser la primera plaza del grupo, para evitar el play in de enero.