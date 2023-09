Unicaja-Real Madrid: Baloncesto con after (19:30)

El Carpena experimentará una jornada particular. Se pone el cierre al Torneo Costa del Sol con un Unicaja-Real Madrid, sí, de pretemporada, pero la visita del conjunto blanco al Palacio siempre tiene su gancho, no solo por la gran atmósfera que se vivirá esta tarde (19:30 horas), sino por continuar ese proceso de aprendizaje para la Supercopa, último control y frente a un rival potencial, ojalá, en una hipotética final. Si fue de gran utilidad el partido ante el Bayern, frente a los de Chus Mateo se podrán explorar otras virtudes, pero es un perjuicio evidente el que tiene Ibon Navarro en su plantilla, hay un problema cada vez más grave, pero la voracidad de este equipo invita a que se verá un gran partido en el Carpena, a 10 de septiembre, extraño por estas fechas, ante el campeón de Euroliga. Baloncesto y después la fiesta de Dylan Osetkowski . Bebida, comida y DJ hasta las 23:30 horas en la puerta principal del Carpena, en el espacio de la Fan Zone, con toda la plantilla. Como para perderse ese after.

Habrá más carga para Alberto Díaz y Kendrick Perry, entrada progresiva y sin riesgos, según confirmaba Ibon Navarro; también controlar los esfuerzos de jugadores que tuvieron un gran desgaste el viernes, caso de Osetkowski o Thomas. No presenta novedades el Unicaja, moral que seguro aumentó por la forma en la que se ganó al Bayern. Pero la Supercopa está a seis días. Mostrar esa imagen competitiva sería suficiente, y ese empujón de la grada antes de ir a Murcia, porque se percibe que hay una buena oportunidad de levantar otro título.

El Real Madrid presenta la novedad de Facu Campazzo; cuenta Chus Mateo con primeros espadas (Musa, Deck, Hezonja o Rudy). No viajaron a Málaga Llull, Tavares, Yabusele y Alocén y Abalde; pero mantiene una rotación siempre de primer nivel aún con ausencias. Interesante ver el duelo e Hugo González ante Mario Saint-Supéry, de la misma generación. Los blancos son el equipo más laureado del Costa del Sol, con cinco títulos. El ganador de esta edición saldrá de este Unicaja-Real Madrid, el triunfo blanco ante el Bayern (85-65) permite que adquiera ese aliciente. En definitiva, no es competición oficial, pero es un regalo contar con esta cita, más aún en el Carpena. A disfrutarla y administrar energías para después.