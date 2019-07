Se van dando los pasos para la resolución oficial del futuro de Sergio Rodríguez. Durante varias semanas hubo el convencimiento en el Unicaja de que era una opción factible, dentro de la dificultad, fichar al base canario. Pero en la última semana cambiaron las tornas y la opción de Milán emergió como la más potente económica y deportivamente.

El equipo ruso comunicó esta mañana la salida, "de mutuo acuerdo", del Chacho, al que agradecía su contribución en los dos años, con varios galardones y títulos, el más importante la Euroliga conseguida este año. El canario quería salir de Moscú con su familia y ahora jugará en Milán. Era la fecha recogida en el contrato para romper este viernes 12 de julio.

Thank you, Chacho!Due to mutual agreement the guard Sergio Rodriguez will leave our team.With CSKA Rodriguez has become EuroLeague champion, 2-time VTB United League champion, 2018 VTB League Final Four MVP and 2019 VTB League All-Star Game MVP. pic.twitter.com/rd6twhNKtR