Sextos empatados con el cuarto

La jornada no fue, pese a la derrota, excesivamente mala para los intereses del Unicaja, que acaba en la sexta posición (pierde un puesto), empatado con cuarto (Joventut) y quinto (Valencia) en ese balance de 14 victorias y nueve derrotas. Cayó el conjunto taronja en Fuenlabrada, perdió en Manresa en Madrid y lo hizo también el Iberostar Tenerife en Vitoria. Ello ha amortiguado el daño. Tanto tinerfeños como valencianos y malagueños han tenido en las últimas semanas ajetreo competitivo en la Champions y la Eurocup. Quizá sea una de las razones de las derrotas.

Evidentemente, si no se mejora es inútil mirar hacia otro lado. La realidad es que el Unicaja es sexto, que tiene un triunfo de ventaja sobre el séptimo (Manresa, 13-10) y dos sobre el octavo (Tenerife, 12-11). Con 11-12, ya fuera del play off, aparecen MoraBanc Andorra y Tecnyconta Zaragoza. Por arriba, el tercer puesto por el que se peleaba no hace tanto se ha ido (17-6 para el Baskonia, con el que se perdió los dos partidos).

Quedan 11 jornadas y, cierto es, el Unicaja ya se ha enfrentado a los cuatro equipos españoles que juegan esta temporada la Euroliga. También es verdad que llegan esos momentos en la temporada en que todos los equipos son potencialmente peligrosos y que los grandes pueden distraerse con sus peleas europeas. Véase la batalla que hay en el fondo de la clasificación. Han ganado cuatro de los cinco últimos clasificados esta jornada habiendo un duelo directo (Delteco-Breogán). Así que no se puede hablar de calendario fácil.