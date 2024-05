Unicaja - UCAM Murcia: Fiesta y modo play off (18:30)

La sexta bandera, el sexto título, de la historia del Unicaja, ascenderá esta tarde al cielo del Carpena. Es un día grande porque no es frecuente. Sólo una vez en la historia se habían ganado títulos en campañas consecutivas. Con el cetro de Belgrado se certifica que se está en una época dorada para el baloncesto malagueño. No suele gustar a los entrenadores que haya fiesta antes de un partido por la carga emocional que implica en jugadores y afición, pero es inevitable y es por una gran noticia y un gran motivo. Si algún día se normaliza ganar títulos será mejor aún, pero es muy complicado y cada vez que se abre la vitrina de Los Guindos debe descorcharse el champán. El Carpena estará repleto una jornada más para el show previo y, básicamente, para otro duelo de alta exigencia ante el UCAM Murcia (18:30 horas).

Ocho días después, se reedita la durísima semifinal de la BCL en Belgrado. El equipo de Sito Alonso exigió al máximo y dominó durante casi 30 minutos pero el Unicaja iba a la capital serbia para ganar y acabó imponiéndose. Como secuela, ambos equipos se marcharon con una sonrisa, con el primer y el tercer puesto. Lo escrito o dicho aquel día vale perfectamente para este domingo festivo en el Palacio. Los murcianos están peleando por el factor cancha en la primera ronda del play off, en la que es la mejor campaña de la historia. Es posible que no se esté en la postemporada con 20 victorias, algo que históricamente no sucedió. Da más valor aún a la tremenda temporada regular de Ibon Navarro y sus jugadores, que aún pelean con el mejor equipo de Europa, el Real Madrid, por el primer puesto en la clasificación al final de la temporada regular. La ajustadísima derrota en Tenerife propició que ahora se depende de un tropiezo del equipo de Chus Mateo para ser primero. Pero haber llegado ya a este punto era impensable en verano, con sólo seis derrotas en ACB desde que comenzó la temporada y sólo cuatro entre todas las competiciones desde que arrancó 2024. Y con un título en las vitrinas.

Con los 13 jugadores en buen estado físico, ahora Ibon Navarro no tiene cortapisas para rotar como en la delicada situación de la BCL, que debía ser un no cupo. Ahora el abanico se amplía. Alberto, Barreiro, Djedovic, Sima y Lima pueden entrar también en la ecuación de aquí al final de la temporada. El brasileño se ha tenido que montar en un tren en marcha y aún no ha podido adquirir un nivel alto de juego, acorde al de sus compañeros. Puede parecer el corte más fácil, aunque Ibon ha mirado hasta ahora por el equilibrio ecológico del grupo y no le ha ido nada mal aunque desde fuera alguna vez haya podido parecer una rotación extraña. Siempre hay una razón para hacerla. Enfrente, el UCAM Murcia tiene la ausencia de Rodion Kurucs, un jugador que da empaque a la rotación, pero Sito tiene un grupo de soldados competitivos que quieren aguar la fiesta por el sexto título.