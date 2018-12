Dos 'match balls' para ir a Madrid

La primera jornada de la fase previa de la Minicopa trajo buenas noticias para el Unicaja infantil. Dos partidos y dos victorias para los pupilos de Manolo Bazán, que por la mañana derrotaron al Cenor Obradoiro (74-23 tras cerrarse el acta cuando se alcanzaron los 50 puntos de diferencia) y por la tarde hicieron lo propio ante el Catalana Occidente en un partido más competido (54-72). Este sábado tienen dos opciones de sellar el pase a la fase final, que se disputará en Madrid.

El Unicaja se enfrentará a las 12:30 horas al anfitrión, el Valencia Básket. Ambos equipos ganaron sus dos partidos (los taronjas cerraron acta en los dos duelos). El que venza tendrá billete automático, mientras que el que pierda se medirá al segundo clasificado del Grupo C por la tarde (20:15 horas). Se perfila el Tecnyconta Zaragoza tras ganar al Gipuzkoa y perder con el Barcelona sin los vascos no sorprenden hoy a los catalanes. Ambos partidos se podrán ver en directo por Youtube.

El primer partido fue cómodo para entrar en calor para los jugadores malagueños, que ganaron (74-23 después de que se cerrara el acta en el tercer cuarto) al Obradoiro. Hubo protagonismo repartido con Mario Fernández (20 puntos) como máximo anotador del encuentro.

La victoria ante los manresanos hubo que masticarla más aunque un gran primer cuarto sirvió como lanzadera (11-26). El equipo catalán no se rindió pese a caer por 22 puntos al descanso y llegó a colocarse a 10 puntos en el cuarto final. Los malagueños, no obstante, supieron manejar el encuentro para que no peligrara. Destacaron Álvaro Folgueiras (21 puntos, 10 rebotes y cinco recuperaciones) y el mallorquín Rubén Vicente, reclutado esta temporada, que hizo 20 tantos y 10 capturas.

Queda la última piedra, la más complicada para ir a Madrid. El Unicaja no se ha ausentado de la Minicopa desde que se instauró el sistema de clasificación aparte de los equipos mayores.