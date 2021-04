El Unicaja acaba la jornada fuera del play off de la ACB

Después de varias jornadas en el alambre, las tres derrotas en los últimos cuatro partidos han hecho caer al Unicaja de los puestos de play off. Hay que contar con que existe la posibilidad real de que no se disputen todos los partidos y, como sucedió en la Copa del Rey, se entre por el porcentaje de victorias que se atesore en el momento en que acabe la temporada regular. Las fechas están comprimidas. Están por delante la Final a Ocho de la Basketball Champions League, con tres españoles, y la Final Four de la Euroliga, a la que aún aspiran dos clubes de la ACB.

El Unicaja es noveno, con un balance de 14-16 (47% de triunfos). Por delante están Joventut (17-14), que ganó en un importantísimo partido al Lenovo Tenerife (90-85) y dio un gran paso al play off. Es séptimo y su próximo partido es el siguiente sábado en el Martín Carpena, en el que puede dar el golpe de gracia. También ganó el BAXI Manresa (102-101) al Movistar y, de esta forma, ya rebasa al Unicaja. Tiene 15-17 (47% también) el equipo de Pedro Martínez, que venció en sus dos duelos ante el Unicaja.

Por detrás hay más amenazas. El Herbalife Gran Canaria atesora un 14-17 (45%) después de vencer en un partido básico para mantener opciones ante el San Pablo Burgos (83-74). Al cuadro canario el Unicaja le ganó los dos partidos. Después viene el UCAM Murcia, ante el que todavía hay que jugar, con un balance de 13-17 (43%). Ganaron los pimentoneros en la pista del Acunsa (78-88). Y quedan el Casademont Zaragoza (13-19), que ya mostró su buen momento el pasado sábado en el Carpena. Y queda con opciones el MoraBanc Andorra, con el que el Unicaja tiene un duelo pendiente en el Palacio, que perdió compitiendo hasta el final con el Barcelona pese al abultado tanteo final (63-79).