El Unicaja aún está en el andamio (85-82)

El Unicaja aún está en los huesos, en el andamio y con media cuadrilla fuera. Era algo asumido antes de desplazarse a Lisboa, donde el equipo de Ibon Navarro perdió su primer partido con público abierto ante el Sporting de Portugal (85-82). Va para arriba el baloncesto portugués con el dinero de los clubes de fútbol y, de hecho, la final del torneo será el clásico derbi lisboeta, Sporting-Benfica. El Unicaja se medirá al Coosur Betis en la pelea por el tercer puesto, en lo que será una nueva prueba (16:30 horas) de un duelo que se repetirá en la Copa Andalucía.

Como siempre , hay que huir de juicios sumarios en la pretemporada, que hay que tomarla como un banco de pruebas y con asteriscos. El contrario puede tener un nivel parecido al que el Unicaja se encontrará en tres semanas en la fase previa de la BCL, así hay que tomarlo. El equipo malagueño cayó como podía haber ganado con más acierto en los minutos finales. Fue un partido con alternativas y tirones, con rachas de los dos equipos, algo más de dominio portugués siempre con réplica malagueña. El rival hizo daño en el rebote de ataque, no protegió muy bien el aro el cuadro cajista, que también perdió demasiados balones, algo habitual en estas fechas. Se ejemplificaba la falta de coordinación en situaciones de saques de banda o fondo, con alguna pérdida o pase al límite. Sin los teóricos bases, fueron Carter y Djedovic quienes más subieron la bola, con algún momento para los jóvenes, para Mario Saint-Supéry y Álvaro Mena. El americano estuvo algo más tímido en la primera mitad, buscando más al compañero que al aro. No parece muy cómodo con la labor de subir la bola, pero sí tiene la capacidad para pasar y repartió un buen número de asistencias en situaciones de pick and roll. Hubo algunas buenas conexiones entre los pívots, algo que seguramente será seña de identidad del equipo. Dylan Osetkowski parece algo más ligero de peso, más fibrado que cuando jugó anteriormente contra el Unicaja. Hizo pareja con Thomas y Kravish, será interesante ver cómo mezclan los interiores a falta de que Lima y Ejim entren en dinámica.

Empezó Jonathan Barreiro muy entonado, con 11 puntos en el primer cuarto. Teóricamente parece al fondo de la rotación de partida el alero gallego por la configuración de plantilla. Metió varios tiros abiertos, algo de lo que adoleció la temporada pasada con regularidad. Djedovic y Will Thomas tienen galones, vienen de jugar muchas temporadas en Euroliga y están en el tramo final de sus carreras, deben dar aplomo y personalidad al equipo. Ambos tuvieron buenos tramos de acierto en la toma de decisiones y un empujón suyo permitió al Unicaja irse al descanso arriba en el marcador (44-48).

Una mala salida tras el descanso hizo al equipo malagueño ir a remolque antes de reaccionar y volver al mando con un triple de Kalinoski. Tiros libres de Djedovic le permitieron al Unicaja mandar al final del tercer cuarto (59-63). Navarro redujo la rotación a ocho jugadores en la segunda mitad (en la primera habían tenido minutos Mena y Rubén Vicente, algunos segundos Badji). El equipo malagueño llegó con opciones (74-76 a falta de tres minutos), pero los lisboetas pisaron el acelerador e hicieron pagar varios malos ataques cajistas. Se perdieron más balones (23) que asistencias se dieron (21). Carter fue ahora más egoísta para mantener en el partido al Unicaja, pero la victoria se quedó en la capital portuguesa. Kalinoski (15 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias), Djedovic (14 puntos, tres asistencias y cuatro rebotes), Barreiro (13 tantos), Carter (10 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes) y Osetkowski (10 puntos) fueron los más destacados numéricamente.

Mucho trabajo por delante y una nueva prueba este domingo (16:30 horas) ante el Coosur Betis, uno de los varios derbis que habrá este año.