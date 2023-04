El Unicaja también ata a Djedovic hasta 2025

Nihad Djedovic seguirá en el Unicaja hasta 2025, acuerdo que ya es oficial, otro integrante de la plantilla que apuesta por continuar en Málaga a medio plazo. El bosnio aterrizó el pasado verano tras casi una década en Múnich, capitán y emblema de la entidad bávara, responsable del crecimiento de los alemanes a nivel nacional y continental. El Unicaja se hacía con un valor fiable, por su inteligencia en el juego, conocimiento y liderazgo, todo un tesoro; con la intención de hacer una carrera larga en el Carpena. El balcánico, cupo de formación por su pasado en el Barça, funcionó desde el primer día, con un rol de hacer trabajo abundante en la sombra, dando siempre seguridad al equipo cuando está en la pista. Cuánto se le ha echado de menos en las últimas semanas, pese a que no luzca tanto. Otra operación que culmina el Unicaja muy interesante.

Es un valor muy importante del club también a nivel humano, una figura respetadísima dentro del vestuario, con mucho peso en las relaciones personales, su profesionalidad se considera como un claro ejemplo de puertas para dentro, involucrado además en diferentes actos que ha ido organizando el Unicaja en los últimos tiempos, de ahí su jerarquía. Djedovic ha sabido perfectamente asumir ese rol de líder espiritual, sumado a un peso en los esquemas de Ibon Navarro donde no podía existir otro escenario que no fuese su continudad. El balcánico está encantado en Málaga, una apuesta que no fue sencilla hace unos meses, con un contexto muy complicado en el club, pero que ha tenido un resultado extraordinario. Va a dar muchísimo al Unicaja en los próximos años.

Muy frecuente su aparición cuando el Unicaja está cortocircuitado durante los partidos, ahí siempre aparece la sangre fría de Djedovic, esa serenidad que ayuda a tomar buenas decisiones y cambiar la dinámica, su mayor fuerte. 8,2 puntos, 2,7 rebotes, 1,3 asistencias y 1,1 recuperaciones para 8,6 de valoración en los 32 partidos que ha disputado este curso, guarismos notables para jugar en un Unicaja con tanta esencia colectiva, y con un Djedovic que tampoco es un jugador en el que recaiga tanto peso en el juego.

Se le ha echado más de menos en las últimas semanas más de lo que se podía imaginar, por esa versatilidad además, puede dar buen rendimiento hasta en tres posiciones, y con un calendario tan duro por el camino, habría sido un recurso extraordinario para dar algo de frescura a la rotación. Ha vuelto Djedovic a muy buen tono, se le pudo ver suelto ante UCAM Murcia, con un listón de energía muy alto, sin aparentar que había estado seis semanas parado, demasiado tiempo a a estas alturas de la temporada. Inmejorable mejor contexto para anunciar su continuidad hasta 2025.