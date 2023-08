El Unicaja gana con autoridad la Copa de Andalucía en Granada (73-88)

El Unicaja conquistó en Granada la Copa de Andalucía en el primer test de la temporada. El camino construido durante la mágica temporada 2022/23, quizá irrepetible, es un excelente punto de apoyo para seguir siendo muy competitivos. No se parte de cero, hay mecanismos que aún se pulirán más, la bola se comparte y vuela, parece que continúa la buena química y la primera impresión, con todos los asteriscos y bajas, resultó familiar y continuista con lo vivido el año pasado. Bastó para derrotar al Covirán con holgura tras dominar de cabo a rabo, con protagonismo ofensivo repartido (73-88). Buen ambiente en el Palacio de los Deportes nazarí, con más de media entrada, rozando los 5.000 espectadores. Se fue llenando el pabellón conforme se inició el partido porque desde pocos metros de distancian llegaban no pocos seguidores que hacían doblete después de ver ganar al Granada al Mallorca (3-2). Y es que la provincia vecina es la única andaluza que a día de hoy tiene un representante en ACB y LaLiga tras el descenso del Betis a LEB Oro y el ascenso del club rojiblanco. También considerable presencia de seguidores cajistas, siempre un viaje agradable aunque agosto y el calor no sea el mejor imán.

Es tiempo en el que el marcador no tiene apenas relevancia. Ibon Navarro cuadraba casi de manera matemática las rotaciones. Las cargas de minutos y esfuerzos son sagradas durante la campaña, más aún en la preparación. Tenían minutos Diop y Sean Smith, también Baba Badji. Quintetos altos debido a las ausencias. Carter y Saint-Supéry repartiéndose el puesto de base. Empezó Djedovic como dos y después le relevó Taylor, más tarde Kalinoski. El único fichaje (para toda la temporada) cajista ofreció un primer retazo de lo que se espera. Solidez, empaque, capacidad para ser defensivamente muy activo. Y también para generar en ataque, posteando y con continuaciones. Juega muy bien la línea de fondo. Los primeros fogonazos eran de Carter y Osetkowski. Eran dos jugadores apuesta la temporada pasada, de hecho el techo del equipo dependía de su rendimiento, que estuvo entre el notable y el sobresaliente. Tras confirmar su calidad y ser renovados, este año su rol crece porque su crecimiento continua. Y si siguen en la línea el equipo quizá sea hasta mejor.

Lanzados, el primer cuarto siguió la línea de lo visto la pasada temporada. 7-22 de salida, con facilidad para anotar. Will Thomas luce un estado físico bastante mejor que el del año pasado a estas alturas, más estilizado. Un par de canastas marcas de la casa del de Baltimore, como ese reverso acabado en el fade away patentado. Diop metía un tirito típico de seis metros también.

Cambió el ritmo del duelo en el segundo cuarto, con Joe Thomasson, hombre sobre el que gravitará el proyecto granadino, explorando sus límites y recortando distancias (26-27). Sufría en algún ataque para generar Saint-Supéry en el puesto de base, parte del proceso de aprendizaje que le lleva a jugar en una posición en la que fue in crescendo en el Europeo sub 18. Ahora el nivel es superior. Pero se fue recuperando el equipo de Ibon Navarro con alguna pincelada de Kalinoski. Y una espectacular jugada de pizarra a 4.5 segundos, con pase largo de quarterback de Osetkowski para Kalinoski y dejada de éste para que Carter anotara un dos más uno, ampliaba la renta al descanso (29-39).

Tras el paso por el vestuario, el Unicaja volvía a pisar el acelerador. Salía Saint-Supéry de inicio y la joven perla malagueña aprende rápido. Más suelto, una asistencia, un bonito dos más uno y un triple desde la diagonal. Tiene esa facilidad tan codiciada para producir. También se apuntaba Kalinoski. Buenos minutos de Sean Smith en la intendencia. El hijo del mítico Mike está trabajando muy bien, está en ese friso entre la LEB Oro y la ACB y esta pretemporada le puede valer de escaparate. Un tapón por allí, un rebote por acá, buena movilidad... Carter sacaba la vara para meter un par de triples y el Unicaja aceleraba para acercarse a la sentencia del encuentro al final del tercer cuarto (48-65). El chasis del equipo está bien conseguido y tiene fiabilidad. Hay un buen trecho andado.

En el último cuarto siguieron las pruebas. Se pudo ver a un Kameron Taylor más protagonista e incisivo con balón, ayudado a Saint-Supéry a subir la bola. Y también la impresión fue excelente, con facilidad para hacer cosas distintas. Habrá que verlo más exigido, pero también puede ayudar ahí, parece que la pieza se ajustará bastante bien al puzle. Diop tuvo que salir por faltas y Hugo Vázquez, otro canterano, también pudo debutar con el primer equipo. El primer pasito de la temporada, el primer ensayo con público, fortalece la idea de que hay un bloque potente ya consolidado. Parafraseando a Fray Luis de León, la pretemporada siguió en la misma línea, como “decíamos ayer...”.

Ficha

Granada 73 (7+22+19+25); Núñez 0, Cheatham 9, Megías 0, Konontsuk 5, Martínez 2, Kairys 4, Díaz 4, Costa 10, Tomás 6, Iriarte 6, Thomasson 20 y Ziv 7.

Unicaja 88 (22+17+26+23) Osetkowski 19, Kalinoski 11, Taylor 8, Barreiro 5, Carter 18, Djedovic 3, Saint-Supéry 6, Diop 4, Hugo Vázquez 0, Smith 0, Badji 0 y Thomas 14.

Árbitros: Benjamín Jiménez, Carlos Merino y Rafael Serrano.

Incidencias: Partido de la Copa Andalucía 2023, disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante unos 4.000 espectadores. Casi un centenar procedentes de Málaga. Asistieron personalidades de los dos equipos.