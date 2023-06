Cómo el Unicaja 'ayudó' al Barcelona a ser campeón de la ACB

El Barcelona se proclamó este martes campeón de la Liga Endesa tras derrotar con autoridad (3-0) al Real Madrid. Ha sido un play off tremendo del cuadro catalán, que ha reaccionado de manera furibunda a la eliminación en las semifinales de la Euroliga ante el Madrid. Desde entonces no perdió un partido, firmó un balance de 8-1 en el play off. Ese escuálido uno es culpa del Unicaja, que ayudó al Barcelona a ser campeón de Liga de una manera particular. 2-0 ante Valencia y 3-0 ante los blancos fueron los otros resultados.

Nico Laprovittola decía tras ganar el segundo partido que "Málaga nos enseñó el nivel físico que teníamos que emplear ganar la Liga". El Unicaja exigió la mejor versión azulgrana. Tras bordear una remontada en el primer partido, en el que tuvo posesión para forzar la prórroga, en el segundo partido el equipo de Ibon Navarro dominó desde el minuto 1 al 40 de partido y colocó un inquietante 1-1 con dos encuentros en el Martín Carpena. Málaga vivió sensaciones olvidadas, el Palacio se atestó. Y quedó, pesa a las dos derrotas, esa ovación eterna para la historia tras caer.

También desde el punto de vista táctico, Ibon 'enseñó' a Jasikevicius. El lituano cogió un concepto utilizado por el técnico malagueño, con un doble bloqueo en altura, en el centro del campo, y lo bautizó como 'half Málaga' en su honor, que empleó durante la final contra el Real Madrid. Los azulgranas mostraron un gran respeto en sus declaraciones hacia el Unicaja, ya no una sorpresa. Como decía en Twitter Kendrick Perry, "así que sólo un equipo logró ganar al Barcelona en estos play off", acompañando con una imagen tomándose una copa de vino.

43.7 para el final del 1er cuarto.Tiempo muerto de Jasikevicius.Echa la vista atrás y se decide por un concepto que usó Unicaja en su serie contra el Barça.🧵 Os cuento: pic.twitter.com/vjdMlV1R6K — Marc Castillo (@Marc__Castillo) June 20, 2023

"Merecimos algo más, quizá un quinto partido, pero el Barcelona ha demostrado, con esta final que ha jugado, que su entrenador tuvo que cambiar el plan, utilizando una palabra de moda este año aquí, hacer una rotación más larga de jugadores, más corta de minutos. Ese cambio en el primer partido con el Carpena fue clave, jugaron muy bien el segundo tiempo y en el cuarto partido fueron muy superiores. Da Silva llevaba sin jugar casi desde febrero, Nnaji fue clave, Paulí también les ayudó... Jugaron como nosotros en los dos primeros partidos, que ganamos uno y a punto estuvimos de otro", decía Juanma Rodríguez en Onda Cero Málaga sobre cómo fue el final de la temporada: "Ellos tienen un roster muy largo, físicamente son superiores. Nosotros en el Palau dimos muy buen nivel, muy buena respuesta a su baloncesto. Pero tienen un altísimo nivel, el físico que ponen y con un entrenador que sabemos que consigue un nivel defensivo altísimo. El tercer partido dominamos los dos primeros cuartos y tuvimos opciones hasta el final. En el cuarto partido ya dominaron. Tienen físico NBA en muchos jugadores. Ganarle dos partidos de siete, siempre compitiendo, y uno de los importantes en Badalona, no está nada mal. A seguir trabajando, la receta es tener humildad y ambición para todos los retos que tenemos próximamente".

Ibon Navarro decía en Deportes Cope Málaga que "no sorprende que haya ganado el Barça 3-0. Por la parte que nos ha tocado sufrir, el Barça ha llegado muy bien. Al final esos dos tiros libres de Tavares en el segundo partido han marcado la serie. Es verdad que le ganamos . El cambio del Barcelona del segundo al tercer partido, meter algunos jugadores en rotación, cambiar cosas, priorizar el papel de los jugadores de energía por talento, les fue muy bien con nosotros y con el Madrid también", afirmó.