El Unicaja blinda su espina dorsal para fortalecer el proyecto

Como publicó este periódico el pasado 3 de mayo, desde antes de la Final Four de la BCL en Belgrado se trabajaba en la ampliación de su contrato de Taylor. Como sucede con Kalinoski, es un jugador de rol con capacidad para jugar casi en cualquier plantilla de Europa. Con márgenes de mejora aún en adaptación para conocer mejor lo que quiere Ibon y lo que demanda el equipo. También para soltarse. Se suele destacar por sus compañeros y técnicos su tremenda humildad y su capacidad de trabajo diaria. Él se siente muy a gusto en Málaga, donde ha encajado perfectamente y quiere prolongar su carrera. El club se ha asegurado hasta 2027 su concurso, con una cláusula de salida elevada, también cercana al millón de euros.

Con este blindaje, Alberto Díaz y Mario Saint-Supéry (2028) son los que tienen contratos más largos. Después están Kalinoski y Taylor, más el fichaje de Tyson Pérez (2027). Hasta 2026 está Yannick Nzosa. Y hasta 2025 tienen contrato Kendrick Perry, Dylan Osetkowski y David Kravish, pero en los tres casos con una opción del club de extender hasta 2026 una temporada más. Con Kravish y Perry no parece haber riesgo de salida, aunque el mercado manda, en el caso de Dylan Osetkowski hay que tratar aún su futuro. Ha habido interés de otros equipos y su cláusula es alta, pocos equipos en Europa pueden pagarla. Carter tiene firmado hasta 2025, con una cláusula de salida de 250.000 euros este verano, pero sin opción del club para extender. De ahí que sea un verano importante para él. También tiene hasta 2025 vínculo Nihad Djedovic.

En el resto de casos, Augusto Lima acabará su etapa en Málaga. Entre Will Thomas y Melvin Ejim, uno de los dos dejará el club y el otro seguirá. Parecía hace unas semanas que Thomas continuaría y había dado su disponibilidad a continuar, aunque su final de temporada con la serie del UCAM, donde no ha encontrado su sitio con la zona rival, no ha sido óptimo. En el caso de Ejim acabó con impacto y tiene el extra de poder jugar como tres. Cada uno tiene unas variables y cualidades apreciadas. El poste bajo de Will o la posibilidad de cambio defensivo de Melvin. El futuro de Osetkowski y la confirmación de Balcerowski pueden influir también en la toma de decisiones. Y se trabaja con Jonathan Barreiro y Yankuba Sima para ampliar también por al menos un par de temporadas de contrato. Hay moderado optimismo, con la bala guardada del tanteo, extremo al que no se quiere llegar.