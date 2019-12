El Unicaja, 12º en la clasificación de la jornada 11 de la Liga Endesa

Quedan seis jornadas para el corte de la Copa y, afortunadamente, el Unicaja tiene asegurado su billete por ser anfitrión. Pero, de no ser así, las cuentas empezarían a ser preocupantes. Acabada la jornada 11ª de la Liga Endesa, el equipo malagueño es duodécimo en la clasificación, con un balance negativo de 5-6. Empata con Valencia, Baskonia y Bilbao Basket. Todos están fuera de los ocho primeros. Valencianos y vitorianos tienen la excusa de la Euroliga, que no tiene el Unicaja. En cualquier caso, no jugarían la Copa a día de hoy.

El equipo malagueño tiene el peor average general (-23) de los 13 primeros equipos de la competición, así que el anhelado puesto de cabeza de serie cada vez queda más complicado. Madrid y Barça igualan en cabeza (9-2), sigue tercero el Casademont Zaragoza, que vapuleó a los blancos (8-3). San Pablo Burgos y Joventut empatan en el cuarto lugar con un balance de 7-4.

Con 6-5 están Iberostar Tenerife, MoraBanc Andorra y Herbalife Gran Canaria. Hay que superar a muchos equipos con seis jornadas por jugar para tener esa opción de evitar a Madrid y Barcelona con seguridad en cuartos de final. Aunque ahora, más que hacer cuentas, lo más sensato es mejorar un juego que no evoluciona desde hace demasiadas semanas.