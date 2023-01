El Unicaja es cuarto en la ACB con el mejor average de la toda la competición

El Unicaja no jugaba este viernes, pero tenía un ojo puesto a lo que acontecía en Murcia. Allí el UCAM, al que los malagueños se enfrentaron en el último partido de 2022 y le derrotaron tras un duro trabajo, aguardaba al Lenovo Tenerife, rival este domingo en el Santiago Martín (20:00) en un partido de máxima exigencia y muy trascendente. Hay cosas en juego.

El UCAM comenzó a pilotar el partido desde el tercer cuarto (al descanso ganaban por uno los canarios) y laminó a los hombres de Vidorreta, endosándole 58 puntos en 20 minutos, una cifra altísima para uno de los equipos que juega con el menor ritmo de posesiones de la competición y que gestiona bien el ritmo de los encuentros. Los de Sito Alonso pasaron por encima (85-64) y no hubo mucha respuesta del equipo radicado en San Cristóbal de La Laguna, que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos (en Badalona y Murcia y en casa ante el Madrid para ganar al Granada) después de firmar un arranque con un balance de 9-1 que le tuvo líder durante un tramo largo de la primera vuelta. La eterna pareja Huertas-Shermadini volvió a ser el sostén canario (19 puntos y seis asistencias del brasileño y 16 tantos y ocho rebotes del georgiano, ex del Unicaja). Pero no entraron los triples (3/19) y se jugó a lo que quiso Murcia (50-38 en rebotes), con más alto ritmo, en la decisión del encuentro.

Las consecuencias de la derrota canaria es que el Unicaja es ahora mismo el cuarto clasificado de la Liga Endesa (10-4), con los mismos guarismos del Lenovo, pero con mejor average (+154 por +138). De hecho, no hay equipo mejor que el malagueño en el balance de puntos a favor y en contra en toda la competición. Es mejor incluso que el del trío de cabeza. Los tres equipos de licencia A de Euroliga marchan 11-3 en cabeza y el Unicaja está a sólo un triunfo de ellos, con el pase a la Copa conseguido de manera virtual a falta de ratificación matemática.

La opción, pues, de ser cabeza de serie en la Copa está abierta. Un triunfo en Tenerife sería un paso de gigante porque quedarán sólo dos jornadas para el corte copero el próximo domingo. No garantizaría nada porque se perfila una Copa durísima y, salvo que Valencia no entre, sin sorpresas, pero sería un espaldarazo serio al proyecto entrar entre los cuatro mejores en Badalona antes del sorteo.