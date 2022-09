En directo, Unicaja-Patrioti Levice, final de la fase previa de la BCL

06:00 Augusto Lima barre el aro e impide que anote el Patrioti Levice (62-40)

06:45 Buena defensa de los malagueños (62-38)

07:07 Antideportiva sobre Dedovic, convierte los dos tiros libres y posesión para Unicaja (62-38)

07:20 Se come la posesión Unicaja (60-38)

08:00 Se vuelve a levantar Tyson Carter y enchufa desde la línea de 6,75 metros (60-36)

09:00 Tyson Carter anota desde el perímetro (57-36)

09:30 Tyson Carter se hace con el rebote defensivo y Dedovic corre el contrataque (54-36)

10:00 Posesión para el conjunto amarillo

3º Cuarto

Jugadores a pista

De esta forma volvió a recibir el Martín Carpena a sus CAMPEONES DE EUROPA

Algunas de las mejores jugadas de la primera parte, ¡QUEDAN 20 MINUTOS PARA ESTAR EN EUROPA!

DESCANSO

00:00 TRIPLEEEEEEEEE de Osetkowski para cerrar el cuarto (52-36)

00:30 Robo de Brizuela con mate incluido (47-34)

01:00 Palmeo de Kravish (47-34)

01:15 Tiempo muerto de Ibón para hablar sobre la defensa de los suyos (45-34)

02:20 Darío Brizuela se cuela hasta la cocina: ¡DOS MÄS! (45-20)

02:50 Barreiro recibe la personal, cuarta de equipo del Patrioti Levice, y convierte los dos tiros (43-27)

03:20 Palmeo de Will Thomas para romper la sequía (41-27)

04:20 Se atasca Unicaja en ataque e Ibón pide tiempo muerto (39-27)

05:50 Espectacular defensa de Darío Brizuela, tres contra uno y el jugador de Unicaja consigue que no anote el rival (39-25)

06:50 TAPONNNNN de Augusto Lima, quien anota en el siguiente ataque (39-25)

07:40 Entran en pista Barreiro y Brizuela

08:00 Alberto Díaz penetra sin oposición y materializa la bandeja (35-22)

09:00 Dedovic recibe una falta debajo del aro y convierte dos tiros libres (33-22)

10:00 Posesión para el Patrioti Levice, arranca el cuarto

2º Cuarto

00:00 Unicaja manda por 11 puntos en los primeros 10 minutos (31-20)

00:45 Dedovic convierte el 2+1 tras un tapón de Melvim Ejim (31-18)

01:00 Augusto Lima encuentra a Tyson Carter y este se eleva desde la línea de 6,75 metros, ¡LIMPIA! (28-18)

02:00 Alberto Díaz realiza dos robos seguidos, Dedovic convierte de dos y Kalinoski lo hace desde el perímetro (25-12)

03:40 Kalinoski anota de dos 20-12)

04:00 Dedovic fuerza la 4 personal de equipo y convierte también sus dos tiros libres (18-12)

04:10 Osetkowski recibe la personal y convierte los dos tiros libre (16-12)

04:20 Se va Perry y entra Alberto Díaz, ambos ovacionados por el Martín Carpena

05:00 Kalinoski anota sobre la bocina para salvar la posesión de los malagueños (14-8)

06:00 Kravish se hace grande en la pintura, dos más para Unicaja (12-5)

07:30 Tiempo muerto del Patrioti Levice tras una canasta de Osetkowski, otra asistencia de Perry (10-2)

07:50 Kravish hunde el aro a pase de Perry (8-0)

08:10 Osetkowski saca el 2+1, aunque erró el adicional (6-0)

08:40 TRIPLEEEEEEE de Perry, sigue enchufado el jugador cajista (4-0)

10:00 Primera posesión para Unicaja, la cogió Barreiro

1º Cuarto

Quinteto de Unicaja: Jonathan Barreiro, Tyler Kalinoski, David Kravish, Dylan Osetkowski y Kendrick Perry

El trio arbitral estará compuesto por:

MARQUES, Paulo (Portugal)

GLISIC, Aleksandar (Serbia)

MITROVSKI, Igor (Macedonia)

La afición verde no ha faltado a su cita, hoy más que nunca su apoyo será crucial

Efectividad máxima en el calentamiento del conjunto de Ibón, ¿se volverá a llegar a los 114 puntos a favor?

Éstas son las caras de la plantilla cajista antes de saltar a la pista, ¡toca disfrutar!

Ambos conjuntos se encuentran ya sobre el parqué del Martín Carpena, menos de 15 minutos para que arranque esta FINAL DE LA FASE PREVIA

Michal Madzin, entrenador del Patrioti Levice, habló sobre el duro duelo ante el Unicaja

Es el día de certificar la clasificación para la Basketball Champions League

Hora y media para que comience el partido definitivo del Unicaja para acceder a la fase de grupos de la Basketball Champions League. El Carpena acoge el duelo con el Patrioti Levice, sorprendente finalista de esta fase previa. A 40 minutos de quitarse de encima la penitencia por la nefasta temporada pasada.

La previa

Una victoria más y el Unicaja podrá dejar atrás la temporada pasada para empezar de cero este curso. No en vano, esta fase previa es consecuencia directa de los malos resultados del equipo el año anterior. Ahora solo queda el Patrioti Levice en el camino para estar en la fase de grupos de la BCL.

La realidad es que Unicaja llega con el cartel de favorito desde antes de que se lanzase el primer balón al aire en el Carpena. Ahora lo es más después de arrollar a un voluntarioso Heroes Den Bosch, que no tuvo opciones reales ante los cajistas. De hecho, el Unicaja no quitó el pie del acelerador hasta los últimos 10 segundos de encuentro, cuando Carter dejó que el reloj se agotara ante los aplausos de la afición malagueña.

Enfrente está ahora el Levice, campeón de la liga eslovaca y último escollo a superar. Si bien es cierto que los de Ibon Navarro están, por presupuesto y sensaciones, muy por encima de los balcánicos, no hay que vender la piel del oso antes de cazarla. En menor medida, también era superior el Karhu Kauhajoki finlandés y acabó mordiendo el polvo ante el Levice. Aún así, la superioridad mostrada por el Unicaja ante el conjunto de Países Bajos y el factor cancha hacen que se antoje complicado una campanada el domingo a mediodía. Dejando a un lado el mayor o menor nivel que pueda tener un rival, el partido del viernes ha valido para despejar esas dudas que generó el final de la pretemporada.

Vendrán rivales más exigentes y se escaparán partidos, como es lógico porque así funciona el deporte. Pero se le ve una marcha más al equipo. Con Ibon Navarro cogiendo los mandos desde el inicio de la temporada se ve a un Unicaja no solo renovado en nombres del plantel, sino en la energía que hay en pista. No pocas veces se vio a Alberto Díaz poco arropado por sus compañeros en defensa y eso parece que ha sido uno de los pilares a mejorar. El base malagueño seguirá siendo el referente, por algo ha triunfado como lo ha hecho en el Eurobásket, pero está vez no estará solo.

Al equipo se le vio con mucho oficio defendiendo su canasta. Perry, Carter, Lima y, en general, la plantilla hizo una gran labor siendo lo más incómoda posible para los atacantes del Den Bosch. Contra los neerlandeses se vivió una fiesta ofensiva, pero el día que la puntería no esté tan afinada, poder “crecer desde la defensa”, como ha declarado Navarro en varias ocasiones durante la preparación, puede ser clave. El domingo a partir de las 12:30 comenzará en el Carpena la batalla por una plaza para la BCL.