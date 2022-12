"El Unicaja es un equipo de Euroliga"

La buena racha del Unicaja, con nueve victorias seguidas, seis en ACB y tres en BCL, genera admiración en los rivales. El entrenador del PAOK Salónica, Aris Lykogiannis, compartía la admiración por el equipo malagueño con la indignación por el arbitraje. Los colegiados le acabaron echando por dos técnicas y señaló una vez más el bajo nivel de arbitraje de la competición.

"Están invictos en la Basketball Champions League, ganaron seis partidos seguidos en la liga española, tienen una plantilla muy completa, con jugadores experimentados. Algunos de ellos llevan varios años en la Euroliga, como Thomas, Djedovic, Carter y Perry. Los jugadores que salen desde el banquillo están al mismo nivel que los que empiezan. Requiere concentración durante 40 minutos. No basta con estar bien 30-32 minutos, porque si ves al Unicaja destroza a sus oponentes en los últimos 5-6 minutos de cada partido. Puede estar cerca en el marcador y al final ganar por 22-25 puntos. Esto se debe a que defensivamente y en términos de energía es un equipo de primer nivel, de Euroliga", decía Lykogiannis para elogiar al equipo malagueño antes de valorar al suyo: "Con nuestras actuaciones en la BCL, hemos demostrado claramente que merecemos estar en la siguiente fase. Somos el único equipo que puso contra las cuerdas al Unicaja. Escupió sangre en ambos partidos para vencernos. El equipo irá a Francia a ganar y si le dejan ganar, lo ganará. El equipo tiene la mentalidad y la personalidad para no pararse en un partido. No hay decepción. No creo que nadie saliera del campo sin hacer un gran esfuerzo. El partido en Dijon no será fácil, han ganado al Mónaco y al Villeurbanne, pero iremos a reclamarlo".

"Lo dimos todo y no tenemos quejas de nuestros jugadores. No tengo nada más que decir sobre el juego, porque todos vieron lo que pasó. Haremos nuestro trabajo, veremos el video y veremos qué podemos hacer oficialmente, porque lo que pasó aquí roza el ridículo", se calentaba el entrenador sobre el arbitraje: "Hay algo que puedes aceptar en términos de error humano. Pero hay fases sucesivas y un proceso de que no puedo aguantar. Por primera vez veo una entrada y en lugar de pitar una falta recibimos una canasta y una sanción técnica. No puedo aceptar que haya habido un error humano. Un partido se estropeó porque tres personas vinieron aquí a hacer un trabajo específico. Ellos crearon esta atmósfera. Su comportamiento no se corresponde con el nivel de una organización que ha dado pasos hacia adelante. ¿No debería elevarse el nivel de quienes mandan? Si los que vieron el partido no creen que los tres que pitaron el partido no estaban a la altura, no tengo nada más que decir. Perdieron completamente el control y su comportamiento no es acorde con el nivel de organización de ambos equipos".