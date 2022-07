El Unicaja no tendrá equipo en LEB Plata

El Unicaja no tendrá equipo la próxima temporada en la LEB Plata, como era la intención de los rectores de la entidad. No se pudo conseguir deportivamente pese a la gran campaña del equipo junior, que llegó a la fase de ascenso de manera inesperada, y se confiaba en conseguirlo en los despachos, pero las peticiones de plazas, como comunicó la Federación, habían aumentado en todas las categorías. Así que el club, en vista de que había que esperar a muchas renuncias, decidió no ejecutar la inscripción para solicitar la plaza en LEB Plata aunque había cumplimentado todos los requisitos previos y tenía preparado con uno de los Ayuntamientos de la provincia para que albergara al equipo.

De esta manera, hay decisiones que se acelerarán con los jugadores que acaban su etapa de juniors. Ya comunicó su marcha el capitán del equipo el año pasado, el base Javi Luque. Los otros jugadores que salen son José Tanchyn y Victory Onuetu. Los dos han sido recientemente convocados para preparar con España sub 18 el Europeo de la categoría. Los dos han estado becados esta temporada. Tanchyn hizo el grueso de la última pretemporada con el primer equipo y el segundo progresó bastante esta campaña tras pasar su primer año de junior en Alhaurín. Lo habitual es estos casos es utilizar una figura existente en el convenio que es el derecho de inscripción preferente, en el caso de que salgan de la entidad, para en el futuro poder repescarlos en el caso de su progresión se acelere.

Hay otros dos casos de jugadores con contrato, Pablo Sánchez y Rafa Santos, lesionado de gravedad el verano anterior, que lo lógico es que tengan salida en forma de cesiones. Había interés también en crear el equipo de LEB Plata para subir el nivel de exigencia a los todavía juniors (Folgueiras, Saint-Supéry, Vicente...) de la temporada próxima. Hay interés fuerte de universidades americanas para que algunos vayan a la NCAA. Ofrecer una pasarela en la LEB Plata para acortar la distancia con el Carpena era también un buen argumento para intentar convencerlos. Igual para tener controlados a jugadores de la cantera que salieron y que estuvieron en el campus que ha organizado este verano el club para dar continuidad al trabajo de la temporada. Pero no será posible esta temporada 2022/23.