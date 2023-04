El Unicaja es el máximo favorito para ganar la BCL según los general managers de la competición

Antes del comienzo de los play off de los cuartos de final, la página web oficial de la Basketball Champions League dio a conocer una encuesta entre los General Managers de los clubes participantes en el Round of 16 de la competición continental. Los GMs no podían votar por su propio equipo y esta encuesta no se tendrá en cuenta para la ceremonia de entrega de premios de final de temporada. Los resultados son interesantes porque señalan que el Unicaja es el máximo favorito a ganar la competición.

Concretamente, el 50% de los encuestados señala al cuadro malagueño como el ganador del título en sus predicciones, seguido del Lenovo Tenerife (43%) y el Hapoel Bank Yahav Jerusalem (7%). También se señala al cuadro malagueño como el segundo más divertido de ver (14%) tras el Telekom Baskets Bonn (43%) y el segundo más duro al que enfrentarse (21%) tras el Lenovo Tenerife (43%).

En las votaciones para mejor entrenador, el orden es el siguiente: Tuomas Iisalo (Telekom Baskets Bonn), con un 43%, seguido de Txus Vidorreta (21%) e Ibon Navarro (14%). Acerca del MVP, Darío Brizuela obtiene algún voto, pero los tres más mencionados son TJ Shorts (Bonn) 50%, Marcelinho Huertas (Tenerife) 14% y Akil Mitchell (AEK) 14%. También tiene algún voto Tyson Carter entre los anotadores, pero delante están TJ Shorts 29% Marcus Foster 21% y Jerrick Harding 14%. Kendrick Perry aparece entre los nominados como mejor pasador tras TJ Shorts 36%, Marcelinho Huertas 21%, Joe Ragland 14% y Dani Pérez 14%, igual que Tyler Kalinoski, segundo mejor tirador (14%) tras Sasu Salin (57%), con Brizuela también escogido.

Alberto Díaz es señalado como el mejor defensor (23%), delante de Chris Johnson 15% y Karsten Tadda 15% y Dylan Osetkowski aparece como el segundo jugador más completo (14%) tras Akil Mitchell. También Melvin Ejim aparece con algún voto, igual que Díaz entre los jugadores con más dotes de liderazgo (14%) tras Huertas (64%), con Perry en las menciones, al mismo tiempo que Will Thomas entre los más respetados. Darío Brizuela es mencionado entre los jugadores que elegirían los managers para decidir un partido.

Por último, también Mario Saint-Supéry aparece en las menciones de qué jugador sub 22 será el mejor dentro de cinco años y entre los jugadores que los managers rivales ficharían de otro equipo. Síntoma de cómo está valorado el joven malagueño.

Es reseñable que ocho jugadores distintos del Unicaja y el entrenador hayan obtenido votos en la encuesta entre los 16 últimos general managers en competición por sus cualidades, significativo de la profundidad de la plantilla. Ningún equipo se le acerca, apenas el Lenovo Tenerife tiene cinco y el entrenador.