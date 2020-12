El Unicaja prosigue la búsqueda de un temporero que durante dos meses refuerce la posición de base por las lesiones de Gal Mekel y Alberto Díaz. Con Jaime Fernández se cuenta que vuelva para el partido ante el Fuenlabrada el día 22 de diciembre. La próxima semana, cumplidas tres semanas desde su rotura fibrilar en el WiZink Center ante el Estudiantes, se incorporará al trabajo 5x5 con el resto de sus compañeros. Las sensaciones son buenas, pero no se forzará, en principio, para que regrese ante el Ulm en el cierre de la primera fase de la Eurocup. Vendrán después seis días sin partidos que podrán valer para acelerar su integración.

Se busca un jugador para dos meses. No hay la flexibilidad económica que sí existía la temporada pasada para contratar a Bouteille y Brizuela y mejorar así la plantilla. Y no se encuentra sentido en Los Guindos a fichar a un jugador hasta final de temporada cuando se espera contar con Alberto Díaz en enero y con Mekel, rozando límites para la Copa del Rey, en febrero. El problema que existe es que el mercado es limitado y, más aún, con ese tope temporal de dos meses, que llegaría hasta mediados de febrero.

Quedó a última hora confirmada la salida de Frankie Ferrari del Gran Canaria. No ha conectado con Porfi Fisac y no ha dado continuidad a lo que apuntó en Manresa la temporada pasada. El base californiano, de 24 años y 1.85 metros, es una opción real con la que se negocia, según pudo confirmar este periódico, para incorporarle. Encestando apuntó esa posibilidad. Aunque también deseaba un contrato hasta final de temporada, puede concretarse la firma de dos meses en las próximas horas. Puede jugar la segunda fase de la Eurocup sin problema aunque haya actuado con el equipo canario antes. Ferrari ha promediado en Eurocup 6.6 puntos y 4.4 rebotes por partido en 19 minutos. En la ACB, 7.7 puntos y 2.1 asistencias.

El mejor partido de Ferrari en la ACB fue justamente ante el Unicaja la temporada pasada con el Manresa, con 25 puntos y 10 asistencias. Impactó en su estreno en la ACB, pero varios problemas físicos le hicieron rescindir su contrato pese a que había firmado dos años. Es una opción abierta ahora mismo y que tiene visos de concretarse. Pese a su juventud, experiencia en Europa y España. Puede echar una mano importante en estos momentos hasta la Copa del Rey. El Unicaja dispone de una plaza libre de extracomunitario, aunque Ferrari tiene pasaporte italiano gracias a, como indica su apellido, su procedencia del país transalpino.

Algunas de las opciones que se habían planteado, como la de Taylor Rochestie, se encuentran, de momento, con la negativa a firmar por sólo dos meses. El experimentado base estadounidense está rodado, jugó hasta la semana pasada con el Estrella Roja en la Euroliga. Tiene experiencia sobrada en el viejo continente. Alemania, Turquía, Francia, España, Italia, Rusia, Israel y Grecia, más China aparte, fueron sus etapas en la última década. En el Baskonia tuvo un periplo breve en la ACB. Tiene 35 años y unas cualidades más anotadoras que directoras. En su pico, su gran temporada 2014/15 con el Nizhny Novgorod al lado de Trey Thompkins, promedió 18.9 puntos y 5.7 asistencias en Euroliga. Coincidió allí, curiosamente, con Gal Mekel durante unos meses, jugador por cuya lesión se busca ahora jugador. Rochestie, tras probar en el Estrella Roja, quiere ahora un contrato estable hasta final de temporada, algo que el Unicaja no ve. Algo similar ocurría con el serbio Nemanja Gordic, del Partizan, que está jugando con el equipo de Belgrado la Eurocup. Está en 16 minutos por encuentro, con 7.3 puntos y 2.6 asistencias. Pero sucede igual, no romperá su contrato por sólo dos meses. Su agente es Misko Raznatovic, con el que hay una relación fluída. Sí se podría sacar con contrato hasta final de temporada, como se hizo con Simonovic la temporada pasada. Pero no por dos meses.

La opción de Quino Colom, como ya se contó, tenía demasiadas aristas para tener éxito. Básicamente, el jugador tiene firmado un contrato demasiado elevado para los cánones actuales. Su ficha es el doble de la más alta actual del Unicaja. Además, tiene una opción de un año por la que el Valencia debería indemnizarle si no la ejecuta. Era del gusto de Luis Casimiro, pero un jugador con un caché demasiado elevado para firmar sólo por dos meses. En Serbia hablaban ayer de la posibilidad de que firmara con el Estrella Roja, precisamente.

Otra opción que se había contemplado es el que fuera jugador cajista Ray McCallum. Estaba con disponibilidad para venir, pero no encajaba demasiado en la figura que se busca, más un base puro que haga jugar y que tome buenas decisiones. McCallum, que jugó el último año cajista en Euroliga con Joan Plaza, estuvo después en el Obradoiro y en China.

Así las cosas, en Madrid se jugará con los jugadores sanos que hay, con Darío Brizuela a la batuta más los refrescos puntuales que le puedan dar Pablo Sánchez y Francis Alonso. Una de las razones por las que se busca un temporero es no sobreexplotarlos y que ellos tengan también problemas físicos. Para la semana, el fichaje debería estar en Málaga. Puede ser Ferrari.