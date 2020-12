Sin bases y al mercado

Cinco minutos de partido en Brescia y un problema gigante. Las exploraciones en la mano izquierda de Gal Mekel confirmaron una rotura en el segundo metacarpiano de su mano izquierda. Necesitará operarse y estará en torno a dos meses de baja. El israelí se une a Alberto Díaz y Jaime Fernández en la nómina de jugadores lesionados y deja al Unicaja con el reto de estar sin bases. El club explora el mercado, hay visto bueno de la entidad para buscar un temporero porque se considera que el equipo queda en situación muy delicada. No sólo por la carestía de efectivos sino por cómo se puede sobrecargar a Darío Brizuela o Francis Alonso, los jugadores que ahora mismo quedan sanos en el perímetro. Y tampoco se puede sobrecargar de responsabilidad a Pablo Sánchez, que puede echar una mano pero aún no muestra el aplomo suficiente para darle una cantidad de minutos alta y mucha responsabilidad. No quiere decir que no se confíe en el joven jiennense, al que se considera proyecto de primer equipo a medio plazo.

Vaya suerte, el israelí recién se reincorporaba ale equipo tras una lesión y ahora deberá de parar. Mientras, se espera que Alberto Díaz –sobreexplotado por la ausencia de Jaime y el propio Mekel en el último tramo de la temporada– regrese a los entrenamientos con sus compañeros mediado enero si no hay contratiempos. Además, Jaime sigue recuperándose de su lesión muscular. Su retorno después de casi nueve meses de ausencia le ha dejado una afección de la que debe de recuperarse con paciencia si quiere evitar recaídas y acrecentar su ausencia. Aunque pueda ayudar dentro de pocas fechas, no podrá asumir una gran carga de partidos. La dirección del equipo está bajo mínimos.

Ahora, con el talentoso pero jovencísimo base Pablo Sánchez, Darío Brizuela y Francis Alonso, el equipo deberá de vivir de manera inmediata aunque la idea es encontrar un jugador que firme por dos meses. Es es la idea, no cabe un jugador que firme más tiempo, ni por estructura de plantilla ni por disponibilidad económica. Estirar la rotación en casi todos los puestos para poder cubrir la baja de una posición capital en el equipo es la medida urgente, con la que se vivirá por ejemplo en Madrid, pero no se ve para estar así hasta mediados de enero porque el equipo tiene el riesgo de caer.

Casimiro reconoció hace semanas cuando Brizuela empezó a relevar como base a Alberto que el equipo se adapta a él y tiene pequeños detalles en su juego para aprovecharle. Francis Alonso es un escolta con pasado como base, pero su aportación como especialista en el triple podría verse afectada y vuelve a desenvolverse en un puesto que conoce de su época en las categorías inferiores del Unicaja, antes de su gran aventura americana.

En su última comparecencia pública, el presidente del Unicaja se mostró reacio a los dispendios. “No se pueden hacer locuras, que nos puede doler la barriga”, resumía en la Cope. Sin embargo, eso fue antes de las lesiones de Alberto Díaz y Gal Mekel. La coyuntura ha cambiado diametralmente. La posibilidad de un temporero para los dos meses inmediatos no distorsiona en exceso el presupuesto, aunque la dificultad estriba en encontrar a un efectivo con la calidad suficiente como para rendir en la plantilla y que esté dispuesto a jugar en el Unicaja sin un contrato hasta el final de la temporada.

Obviamente, jugadores de máximo caché no son accesibles en esas circunstancias. Desde que se conoció Gal Mekel circuló el nombre de Quino Colom, periódicamente vinculado al Unicaja. El base andorrano no juega en Valencia, está descartado permanentemente. Otros clubes de ACB, como el Betis, intentó abordar su contratación. Pero la situación contractual del campeón del mundo es difícilmente abordable para cualquier equipo de ACB. Cobra en Valencia 1.2 millones de euros brutos y, además, hay una opción de contrato para la temporada 2021/22 que, si el club que sufraga Juan Roig no prolonga, debe indemnizar. Da idea del tamaño de la inversión si el jugador no renuncia a mucho dinero. No entra en los parámetros del Unicaja, que tiene con contrato a Díaz, Fernández, Brizuela, Alonso y a Mekel con una opción que también debe abonar una pequeña cantidad de corte si no ejecuta. Tendría que ser una apuesta audaz del jugador. No hay la misma coyuntura económica de la temporada pasada, cuando se abordaron los fichajes a mitad de temporada de Brizuela y Bouteille, previo pago de traspaso, más los de Mekel y Simonovic.

El Unicaja tiene un plus en esta situación y es que tiene una ficha de extracomunitario libre, lo que amplia las posibilidades de acceder a perfiles de jugadores más amplios, hay mucha variedad de jugadores americanos. Casimiro desearía un jugador con experiencia en Europa, en ACB a ser posible, para un rendimiento inmediato que ofrezca solidez desde el mismo momento de su llegada, porque su labor es para un periodo concreto. La presidencia y la dirección deportiva están trabajando desde el mismo momento en el que se supo el alcance de la lesión de Mekel, ya de madrugada en Brescia, después de que la mano se le hinchara considerablemente y fuera llevado al hospital para pasar pruebas, que ratificaron el temor que había. Se ha hablado con los agentes para consultar disponibilidad de jugadores. Hay opciones de salida de jugadores en otras ligas europeas en las que los impagos están empezando a aflorar. Es una situación ciertamente complicada la que se vive sin ingresos por espectadores y los recursos que se generan en los partidos. Y hay otros que recién acabaron sus compromisos con sus clubes, casos de Taylor Rochestie, base americano de 35 años, con pasaporte de Montenegro y que tiene larga experiencia en Euroliga. Acabó contrato temporal con el Estrella Roja, con el que había firmado dos meses. El Betis también preguntó por su situación.

La especifidad de la posición de base también complica. Es más difícil tapar un agujero ahí que en otras posiciones. Es el jugador que más tiempo tiene el balón. De momento, en Madrid estarán Brizuela, Alonso y Pablo Sánchez. Tras el partido de la Eurocup ante el Ulm, que puede ser ya inservible a efectos clasificatorios, hay un parón de seis días sin partidos que puede valer para integrar al fichaje y para que Jaime Fernández adquiera tono para regresar.