El Unicaja jugará las Supercopas de 2023 y 2024

El Unicaja tiene una buena oportunidad de aumentar su palmarés en los próximos meses. El título de Copa del Rey le permite ser el primer equipo clasificado para la Supercopa de 2023, cuya sede se desconoce aún. Es el motivo por el que oficialmente no se ha anunciado aún que el Martín Carpena será también sede de la Supercopa 2024, en septiembre. Meses antes habrá albergado también la Copa del Rey. Pueden no ser las únicas vías para aumentar el volumen. Si el equipo malagueño llega a la Final Four de la BCL, ésta se celebrará en Málaga. A su vez, ello puede derivar en la presencia en la Intercontinental, pero no hay que ir tan rápido. La última vez que el cuadro malacitano participó en la Supercopa fue en 2017. Ahora, lo hará sucesivamente en dos años.

Esta acumulación de acontecimientos en Málaga puede propiciar que se rompa esa tradición de que el club gana sus títulos lejos del Martín Carpena. Vrsac, Zaragoza, Vitoria, Valencia y Badalona son los escenarios donde el cuadro malagueño alcanzó la gloria y tocó el cielo con las manos. Y también es un estímulo para intentar que los jugadores continúen juntos para seguir tocando chapa. Así lo admitía el director deportivo, Juanma Rodríguez, que, aparte del esfuerzo económico que habrá que realizar para con jugadores revalorizados, hay también factores emocionales: "En la comida que tuvimos, había una mesa con los jugadores americanos, me senté con ellos y les dije lo que significa ganar esta Copa para Málaga y el club. Lo primero, el aspecto emocional, que unas horas después lo iban a ver en la calle, y otro lo que significa técnicamente ganar una Copa: que el año que viene vamos a jugar la Supercopa, que la próxima Copa va a ser aquí, la Supercopa de 2024 también en Málaga, se la solté a todos para que sepan que si se mantienen, se pueden hacer cosas muy bonitas".