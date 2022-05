El Unicaja y el laberinto europeo

Un frente de batalla importante en los despachos del Unicaja este verano es Europa. La clasificación obtenida en la ACB no da plaza deportivamente para competir en la BCL, sobre la que no hay dudas de estar en su esfera y no en la de la Euroliga.

"Una cosa muy clara, en la Euroliga no vamos a estar, es claro y rotundo. No vamos a estar en la Eurocup. Estamos muy contentos del modelo de la BCL, hemos comprobado en Bilbao la dimensión de la competición y estamos muy felices ahí. Otra cosa son los parámetros deportivos. Hemos elegido estratégicamente, no nos hemos arrepentido, al contrario. La temporada no se ha desarrollado como queríamos. Hay equipos de ACB que podrían cambiar, hay más equipos que aspiran a jugar en la BCL que la en la Eurocup. Estamos trabajando en todos los escenarios, buscando fórmulas inteligentes para que, sin romper el lazo y equilibrio deportivo que defiende la competición, el Unicaja esté. Sería una barbaridad arriesgarnos a decir que vamos a estar, pero estamos en el proceso", razonaba López Nieto, que no quería hablar de la FIBA Europe Cup, la segunda competición del organismo: "Para el club es más que importante jugar en Europa, pero no me planteo este escenario de jugar la FIBA Europe Cup, sería debilitarnos. Nuestro objetivo es jugar la BCL".

No me han llamado de la Euroliga, son conocedores de cuál es mi postura", aseguraba el presidente, que mantiene un trato fluído con el CEO de la BCL: "Con Comninos después de Bilbao hemos hablado. Él sabe que somos un muy buen compañero de viaje, aunque este año no hemos dado las prestaciones deportivas. Vamos a buscar escenarios en los que podamos confluir sin dejar de premiar los méritos deportivos. Me interesaría de manera formal anunciarlo lo antes posible, para nosotros y el desarrollo económico del club, la campaña de abonados... Estamos donde los méritos nos deportivos han llevado".