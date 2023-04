El Unicaja apela a la fibra para llenar el Carpena ante el UCAM Murcia

El Unicaja sacó un vídeo a través de las redes para animar a la asistencia este Martes Santos al Carpena. Quedan menos de 500 entradas a la venta para el partido ante el UCAM Murcia, primero de la eliminatoria de cuartos de final, aunque el grueso de la entrada suele depender de la voluntad y disponibilidad de los más de 7.000 abonados. Es cierto que son vacaciones escolares y ello favorece la asistencia de niños en un horario más tardío, pero también que las cofradías pesan y que hay quien sale de Málaga en esta parte del año.

En cualquier caso, el ambiente está asegurado. El vídeo muestra durante dos minutos con la música épica de "Two steps from Hell" la trayectoria en la BCL del equipo desde la fase previa de septiembre hasta el Round of 16. Con el "Job is not finished" de Kendrick Perry ya famoso como lema, un llamamiento a los últimos dudosos para que acudan al Carpena. "Creo que tenemos que ser conscientes que nada es gratis, que ganar es muy difícil. Este equipo ha hecho una cosa brutal esta temporada pero ya está. No nos paramos. Hay una oportunidad para jugar una Final Four de la BCL, el año pasado la perdimos, este tenemos el factor cancha a nuestro favor, y tiene que ser decisivo, nos gustaría que fuese así. Pero digo una cosa: he estado en UCAM Murcia y sé perfectamente lo que es esta eliminatoria para ellos. Si pensamos que va a ser algo light, estamos muy equivocados, creo que esto la gente lo entiende. Sé que es Semana Santa, sé que es un día difícil, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo si queremos estar en la Final Four. Los que estamos dentro lo vamos a hacer, estoy seguro que el Carpena también", animaba Ibon Navarro.