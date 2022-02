El Unicaja negocia la desvinculación de Cole e intentará fichar otro pívot

Norris Cole jugó ante el Cluj su último partido con la camiseta del Unicaja. Su actuación ese día agotó la paciencia. Pese a sus números, se veía que el encaje no era el óptimo con el plantel. Así que se ha decidido cortar al último jugador que se fichó en verano. El bicampeón de la NBA se entrena aparte y sus agentes buscan un destino.

Así lo confirmó el director deportivo de la plantilla, Juanma Rodríguez. "Hemos hablado con él y su agente. Es muy buen profesional. Por circunstancias que no podemos analizar en profundidad no ha cuajado aquí. Las expectativas con él tras ganar la NBA y jugar en Euroliga era muy altas. Las expectativas son menores con Mooney, si hace algo bueno, no se espera mucho de él, seguro que brillará más. Los números de Cole no son nada malos, ahí están, pero muchas veces el encaje no ha sido el adecuado", explicaba el director deportivo: "Hemos decidido buscar otra solución mejor para el equipo. Le agradezco su trabajo aquí. Sus agentes están explorando el mercado para encontrar una situación mejor, es un jugador con un buen caché en Europa y seguro que encontrará equipo".

El Unicaja intentará ahorrar algo en el corte del contrato de Cole para intentar fichar otro interior. Era la idea primigenia con el fichaje frustrado de Devin Williams y antes de la lesión de Micheal Eric. "Devin Williams era un jugador que sabíamos que había tenido una serie de problemas, había un contrato con cortes si recaía. De 200 y pico jugadores que he podido tener en mi época de director deportivo durante 20 años no recuerdo el último jugador que no pasó un reconocimiento y este año ha habido dos. Al chico se le explicó la situación. Él pensaba que estaba mejor de lo que realmente era. Lo agradeció, se llevó todas las pruebas. Le dijimos que igual nos vemos en el futuro", argumentaba Rodríguez sobre el fallido fichajes de Williams.

En suma, la idea de fichar a un pívot está ahí. ¿Está el Unicaja en el mercado? "No es una frase tópica, en un deporte tan dinámico con tantos partidos y avatares posibles, siempre hay que estar en el mercado. Si consideramos que hay alguien que puede ayudar al rendimiento del equipo vendrá. Si se dan las circunstancias deportivas, sociales, que sea alguien estable, que pueda encajar. En el caso de Kravic había un overbooking en Burgos y en cinco horas estaba aquí por la tarde. Él ha hecho un esfuerzo por venir aquí, con mucha ilusión, todo suma. Si hay alguien que reúna lo de Dejan y lo de Matt, puede venir. Pero traer alguien que mejore el equipo, es lo que queremos".