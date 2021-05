La plantilla del Unicaja pide disculpas

No fueron todos, pero sí algunos. Parte del bloque español del Unicaja se mostró en redes sociales para cerrar la temporada y hacer balance. El análisis es sencillo, la temporada –con todos sus condicionantes– ha sido mala. Quedar fuera de los play off es un peaje difícil de asimilar, el equipo quedó undécimo en Liga Endesa.

Uno de ellos fue Carlos Suárez, capitán del equipo, que vivió una de sus temporadas más aciagas, no solo por lo colectivo, sino también por la incapacidad de aportar al grupo debido a su lesión. "Decimos adiós a una temporada muy dura tanto en lo personal como en lo colectivo, pero no sirve de excusa. No hemos cumplido los objetivos", explicaba el madrileño, consciente de la decepción generada, y pide disculpas: "Nos duele por una afición que merece mucho más y que echamos de menos. Ojalá la 2021/2022 nos devuelva la normalidad en todos los sentidos".

Otro jugador que pidió disculpas a la afición fue Francis Alonso, que completó su primer temporada completa como profesional y, pese a sensaciones dispares, manejó buenos porcentajes de tiro durante toda la temporada. Fue de más a menos. "Despedimos la temporada con un sabor muy amargo. Sentimos no haberos dado esta alegría que merecíais y gracias por todo el apoyo", comenzaba el malagueño, que reconocía tener "esa espina clavada de poder sentir el Factor Carpena y esperemos que me la pueda quitar pronto". "Toca trabajar más este verano", cerraba el escolta.

Darío Brizuela fue otro de los nacionales que dejó patente sus sensaciones tras la derrota ante el Real Madrid: "Temporada dura, difícil y sin los resultados que esperábamos. Gracias a todos los que habéis estado apoyándonos todo este tiempo, os hemos echado mucho de menos en el Carpena. El año que viene volveremos más fuertes".