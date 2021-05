Fotis Katsikaris seguirá siendo el técnico del Unicaja

Aunque había un vínculo firmado para la próxima temporada, una de las incógnitas era saber si Fotis Katsikaris seguiría en el banquillo del Unicaja. Por parte del club o del entrenador podrían haberse planteado dilemas después de cuatro meses de bastante desgaste, con muchas derrotas, pero la idea es continuar juntos, al menos, la próxima temporada. Lo esbozaba el técnico griego en la sala de prensa del Carpena, emplazando a responder cuestiones sobre el futuro en los próximos días. Eso sí, evidenciando con vehemencia su deseo de seguir al frente del Unicaja. Y es que se tiene perfilado un nuevo acuerdo para que el técnico griego siga al frente del banquillo, con revisión de las condiciones ya firmadas en enero. Y la intención es cerrarlo y anunciarlo esta semana entrante.

En el Unicaja se está en proceso de evaluación de las situaciones contractuales de los jugadores, ingresos y gastos contenidos. Con una supervisión desde las más altas esferas de la Fundación, propietaria del club. Este viernes se comunicó que el Banco mantendría el patrocinio a la entidad, aunque no se especificaba en qué términos. Sobre el prespuesto de la temporada próxima, como se apuntaba en el comunicado, aún se desconoce. La presencia o no de público, ahora mismo todo apunta a que habrá en un número importante según avanza la vacunación y la pandemia, pesará. Aún no se ha decidido quién será el nuevo presidente, diversas opciones que se habían barajado se han caído. Y tampoco se ha elegido al nuevo director deportivo o general, persona que debe ser clave en la refundación después de que se haya tocado fondo en la peor situación deportiva e institucional que se recuerda. Aunque se trabaja en ambos frentes. Manolo Rubia, el actual, tenía previsto jubilarse en el mes de julio, pero se le ha solicitado que aguante un tiempo más para la transición, situación que ya se repitió antes. Recomponer el organigrama es una necesidad perentoria, porque hay decisiones estratégicas pendientes. Como qué hacer con la Euroliga, si firmar esa ampliación por tres años de la licencia en la Eurocup. Hace casi dos meses desde que Eduardo García dejó el club.

¿Por qué Katsikaris? En el Unicaja se estima que ha hecho un buen trabajo pese a que perdido más partidos que ha ganado. Ha gustado su trabajo en el día a día y su imagen pública. Concretamente, ha dirigido 24 partidos, con nueve victorias y 13 derrotas. La eliminación en la Eurocup estaba ya a punto cuando se hizo cargo del equipo, se compitió de manera excelente en la Copa ante el Barça, al que se exigió más que nadie antes de caer en la prórroga, y no se consiguió estar en el play off después de ocho años. Desde la temporada 2012/13, con Jasmin Repesa, no se fallaba. Hubo opciones hasta el último minuto del último partido, pero no se jugará por el título, lo cual es un varapalo para el Unicaja. Pero se valora el trabajo realizado por el técnico griego, en unas condiciones que desde dentro se admitían difíciles, sin posibilidad de hacer cambios en una plantilla de la que se ya habían comprobado todas las carencias.

Hay muchas decisiones pendientes en la plantilla una vez se confirme la continuidad de Katsikaris.Y es evidente que, en esta coyuntura, el técnico tendría mucho peso en la confección de la misma. Jugadores que acaban contrato, otros con los que hay opciones, algunos con contrato en vigor a los que se planteará salidas o reducciones para continuar. En las próximas semanas se deben conocer quién está al mando. En el banquillo, Fotis Katsikaris.